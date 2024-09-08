Моди отправляет своего советника в РФ: на повестке дня прекращение войны в Украине

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на следующей неделе посетит Россию. Как сообщает India Today со ссылкой на свои источники, обсуждать он будет вопрос прекращение военного конфликта в Украине.

Моди и Путин

"Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит мирные усилия", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе визита в Россию советник Моди также примет участие во встрече советников стран БРИКС по нацбезопасности. В рамках нее Довал проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами, на которых, отмечает India Today, может продолжить обсуждения, начатые на июльском саммите в Москве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что похоже премьер-министр Индии Нарендра Моди занялся челночной дипломатией. В частности, ранее он посетил Москву, Варшаву и Киев, где говорил о важности решения войны в Украине дипломатическим путем. После этого были звонки в Вашингтон и Кремль. В Верховной Раде даже допустили, что сейчас, возможно проходят активные торги относительно возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что во время визита в Киев 23 августа премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что с уважением относится к территориальной целостности Украины. Кроме того, он добавил, что его страна никогда не была нейтральной в этой войне. По словам Моди, Индия готова внести свой активный вклад в мирное урегулирование. Кроме того, он добавил, что все должны работать над тем, чтобы как можно скорее восстановить мир.



