Мощное землетрясение в Мьянме и Таиланде: 16 погибших, около 250 пострадавших

В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. В результате обрушения 30-этажного недостроенного здания в Бангкоке погибли по меньшей мере три человека, а десятки оказались под завалами. В Мандалае количество жертв составило 13, более 200 человек получили ранения. Об этом сообщают The Guardian, CNN и The New York Times.

Фото: из открытых источников

Землетрясение произошло неподалеку от Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек, около 12:50 по местному времени. Геологическая служба США зафиксировала афтершок магнитудой 6,4 спустя 12 минут после основного толчка. Дрожь также ощущали в Бангкоке и китайской провинции Юньнань.

В Бангкоке обрушилось недостроенное 30-этажное здание, что привело к гибели одного человека и более 50 раненых. По данным Национального института экстренной медицины Таиланда, десятки человек могут оставаться под завалами.



Премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Чинават объявила чрезвычайное положение в столице. Губернатор Бангкока сообщил, что в городе зафиксированы многочисленные повреждения построек, но точный масштаб разрушений еще уточняется.

Толчки заставили жителей Бангкока в панике выбегать из высотных домов, гостиниц и офисов, а вода в бассейнах на крышах зданий высоко поднялась. Эпицентр землетрясения был расположен у Мандалая на глубине 10 км, что усилило его последствия.

В Мьянме информация о разрушении постепенно поступает. В Найпьедо пострадал Национальный музей, где обломки упали с потолка, а посетители выбежали на улицу. Также есть сообщения об обвале пятиэтажного дома в Мандалае. В Янгоне, коммерческом центре Мьянмы, жители массово выбегали из зданий, а мобильная связь временно исчезла.

По информации CNN, в Мандалае также обрушился автомобильный мост через реку Иравади, поднимая большое облако пыли. Спасатели сообщают, что в Бангкоке под завалами погибли три человека, а в Мандалае землетрясение унесло жизни 13 человек, более 200 получили травмы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что 7 января в Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, эпицентр которого находился в районе Тингри, недалеко от города Шигаце. По данным Геологической службы США (USGS), сила подземных толчков достигла 7,1 балла.