Может ли война между Китаем и Тайванем вспыхнуть в ближайшее время: что уже делает Си Цзиньпин

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Кравцев Сергей
Обсуждая войну России против Украины эксперты разделились во мнениях по поводу того, может ли решиться Китай провести военную операцию против Тайваня. Возможно ли это в ближайшее время? Портал "Комментарии" разбирался в теме, изучив мнения экспертов.
Китай и Тайвань. Фото: из открытых источников
Американский командующий Тихоокеанским флотом США Сэмюэль Папаро в комментарии The Washington Times заявил, что наступление Китая на Тайвань может произойти даже раньше, чем прогнозировалось.
Адмирал объясняет, что первым этапом этой войны станут кибератаки против американских командно-контрольных, электронных и космических систем. Сама война может начаться до 2027-го года — именно тогда армия Китая будет праздновать столетие со дня основания. Военный также добавил, что США должны "быть готовы сейчас, на следующей неделе, в следующем месяце и в последующие десятилетия", чтобы сдержать атаку.
Российский и немецкий историк из Свободного университета Берлина Александр Гогун в интервью "Польскому радио" отметил, что Си Цзиньпин может отдать приказ провести операцию по Тайваню – конечно это не исключено, но маловероятно. Потому что Китай – это не Россия, отмечает эксперт. А Россия после начала войны, экономика которой связана с нефтью, благодаря скачку цен на энергоносители получила определенные сверхприбыли, несмотря на санкции. Китай – экспортоориентированная экономика, производит товары широкого потребления. Китайская экономика очень тесно связана с ведущими странами, с Западной Европой, США. Военное противостояние может еще больше усугубить проблемы в экономике. Во-вторых, в сущности, Россия воюет непрерывно. Пусть в 90-е – это были конфликты, так сказать, региональные, возможно, в определенной степени внутренние – Чечня, а Молдова, Абхазия – это уже на чужой территории. Война в Грузии, Осетии.
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