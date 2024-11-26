Мужчина в Южной Корее оригинальным способом уклонился от службы в армии

В Южной Корее мужчина поправился до 102 килограммов, что уклонился от службы в армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания BBC.

Фото из открытых источников

Сообщается, что 26-летний мужчина во время первого медицинского осмотра был признан годным к службе в армии. Однако во избежание призыва он начал значительно переедать перед вторым обследованием. Его усилия увенчались успехом — на финальном обследовании у него диагностировали ожирение — мужчина весил 102 килограмма при росте 169 сантиметров. Следовательно, его индекс массы тела достиг значения 35,8.

Учитывая полученные показатели, врачи признали его пригодным только для службы на небоевой должности.

Суд назначил обвиняемому один год условного наказания. Его друга, составившего специальный режим питания, удваивающий ежедневное потребление пищи мужчиной, приговорили к шестимесячному условному заключению.

Издание отмечает, что согласно законодательству, в Южной Корее все мужчины старше 18 лет должны прослужить в армии не менее 18 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине в 2024 году отчислили более 23 тыс. студентов мужского пола в возрасте 30+.

За период апрель-август 2024 из учреждений высшего образования Украины отчислили 23448 соискателей образования мужского пола в возрасте более 30. Среди причин отчисления — неуспеваемость, неявка на занятиях, другое. Непосредственно по результатам проверок ДСКО отчислено 5805 соискателей, остальные — по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов.

Как объяснил такую ситуацию заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, читайте по ссылке.