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На бывшего президента Киргизии совершили покушение

К счастью, ни сам Атамбаев, никто другой не пострадал

сегодня, 17:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

На бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, недавного освобожденного сторонниками из СИЗО, неизвестные совершили покушение. Об этом передает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" со ссылкой на заявление соратницы политика Кулдуз Жолдубаевой.

На бывшего президента Киргизии совершили покушение

Источник: REUTERS

Известно, что машина Атамбаева, находящаяся на центральной площади Бишкека Ала-Тоо, была обстреляна из травматического оружия. Бывший президент страны находился в это время в салоне автомобиля. 

Вскоре сам Атамбаев показал своим соратникам повреждения от пуль на машине. Соответствующий ролик был обнародован на Telegram-канале LIFE SHOT.

"Разве может резина броню пробить?" — спросил политик у протестующих.


Кроме того, он рассказал, что покушение на него готовилось заранее.

Также, стало известно, что кандидат в вице-премьеры Киргизии Тилек Токтогазиев был ранен на митинге. Об этом сообщила депутат киргизского парламента от партии "Ата-Микен" Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Twitter.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками разных политических сил. Известно, что протестующие кидали друг в друга бутылки и камни. На этом фоне в столице Киргизии действующим президентом был введен режим чрезвычайного положения, который начнет действовать с 20.00 сегодняшнего дня.


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