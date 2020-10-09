На бывшего президента Киргизии совершили покушение

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Дмитрий Симоненко
На бывшего
президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, недавного освобожденного
сторонниками из СИЗО, неизвестные совершили покушение. Об этом передает Telegram-канал "Sputnik Ближнее
зарубежье" со ссылкой на заявление соратницы политика Кулдуз Жолдубаевой.
Источник: REUTERS
Известно,
что машина Атамбаева, находящаяся на центральной площади Бишкека Ала-Тоо, была обстреляна
из травматического оружия. Бывший президент страны находился в это время в
салоне автомобиля.
Вскоре сам
Атамбаев показал своим соратникам повреждения от пуль на машине. Соответствующий
ролик был обнародован на Telegram-канале LIFE SHOT.
Кроме того, он рассказал, что покушение на него готовилось заранее.
Также, стало известно, что кандидат в вице-премьеры Киргизии Тилек Токтогазиев был ранен на митинге. Об этом сообщила депутат киргизского парламента от партии "Ата-Микен" Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Twitter.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками разных политических сил. Известно, что протестующие кидали друг в друга бутылки и камни. На этом фоне в столице Киргизии действующим президентом был введен режим чрезвычайного положения, который начнет действовать с 20.00 сегодняшнего дня.
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