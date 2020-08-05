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Главная Новости Мир Азия На месте взрыва в Бейруте образовался кратер размером больше футбольного поля
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На месте взрыва в Бейруте образовался кратер размером больше футбольного поля

Размеры кратера на месте взрыва в столице Ливана оценили благодаря снимкам со спутника

5 августа 2020, 23:31 comments723
Автор:

Татьяна Веремеева
На месте взрыва в Бейруте образовался кратер размером больше футбольного поля

Фото: CNN по данным Planet Labs Inc.

В результате взрыва в Бейруте образовался кратер шириной около 124 метров. Об этом свидетельствуют результаты анализа спутникового изображения Planet Labs, Inc, которые провел CNN.

Это расстояние означает, что кратер по длине превышает футбольное поле.

CNN использовала геопространственное программное обеспечение для измерения спутниковых снимков места взрыва. Оценка точна в пределах 10 метров.

Издание также сообщает, что больницы в Бейруте переполнены ранеными. К тому же, четыре больницы не работают из-за повреждений в результате взрыва. По словам Фирасс Абиада, генерального директора университетской больницы им. Рафика Харири, даже при таком и без того высоком уровне напряжения ситуация будет обостряться, а число погибших будет расти.

По словам Абиада, в университетской больнице Рафика Харири из-за финансового кризиса в Ливане уже не хватало медицинских принадлежностей. На фоне большого количества пострадавших в результате взрыва во вторник больница столкнулась с еще большими сложностями.

Ранее "Комментарии" писали, что напомним, вчера в столице Ливана городе Бейрут прогремел мощный взрыв. Жертв уже более 100, пострадавших – более 4000, точные цифры все время меняются.

Ранее агентство Reuters опубликовало шокирующие  фото с места событий, на которых виден масштаб разрушений. Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи автомобилей.

Также мы писали о том, что в Сети появились сотни видео того момента, когда в ливанском Бейруте прогремели смертельные взрывы. Но среди записей вирусными вмиг стали те, где заботливые родственники очень правильно и быстро реагируют на произошедшее, спасая маленьких детей. Реакцию взрослых на опасность малышей засняли камеры видеонаблюдения. 


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