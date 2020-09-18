Намусорил – жди "подарок": национальный парк в Таиланде необычно наказывает туристов

В Таиланде национальный парк Кхао Яй решили бороться с туристами, которые мусорят на территории комплекса, нестандартным методом – попросту отправлять им почтой выброшенные обертки от еды или другие отходы. Об этом передает ВВС.

Как рассказали в министерстве окружающей среды Таиланда, туристы, бросающие мусор в парке, также будут зарегистрированы в полиции как правонарушители. Поскольку бросать мусор в национальном парке, по законам страны, это правонарушение, которое карается тюремным заключением на срок до пяти лет и крупными штрафами.

Так, адреса посетителей парка будут фиксировать при входе на территорию парка, чтобы потом можно было прислать "улики" нарушителям.

Первые "подарки" уже находятся на почте. В коробке – пустые пластиковые бутылки, банки, упаковки от чипсов, а сверху прикреплена вежливая записка: "Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхао Яй".

Отмечается, что отходы, которые разбрасывают туристы, могут быть опасными для животных, ведь те пытаются их съесть.



Добавим, что этот старейший национальный парк Таиланда находится неподалеку Бангкока, он известен своими водопадами, животными и пейзажами.

Напомним, в Черном море через 30 лет пластика будет больше, чем рыбы. Таков прогноз Минприроды.

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