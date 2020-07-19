Наводнения в Индии и Непале: миллионы человек остались без крыши над головой

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Татьяна Веремеева
Почти четыре миллиона человек в северо-восточном индийском штате Ассам и
соседнем Непале были перемещены в результате сильного наводнения из-за
муссонных дождей, десятки пропали без вести, а число погибших возросло по
меньшей мере до 189, сообщили в воскресенье правительственные чиновники. Об
этом пишет Reuters.
Разлившаяся река Брахмапутра, протекающая через китайский Тибет, Индию и
Бангладеш, повредила посевы и вызвала оползни, в результате чего миллионы людей
были вынуждены покинуть свои дома.
Более 2,75 миллиона человек в Ассаме были перемещены из-за трех волн
наводнений с конца мая, которые унесли 79 жизней после того, как за ночь были
зарегистрированы еще две смерти, сообщил представитель правительства штата.
Ассам сталкивается с двойной проблемой: борьбой с наводнениями и пандемией
коронавируса. Из 33 районов 25 остались пострадавшими после нынешней волны
наводнений, начавшейся две недели назад.
Индия борется с новым коронавирусом, которым заразились почти 1,1 миллиона
человек и 26 816 умерли от болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют правительственные данные в
воскресенье.
В соседнем Непале правительство попросило жителей южных равнин в
воскресенье оставаться начеку, поскольку сильные муссонные дожди, как
ожидается, ударят по стране, где с июня более 100 человек погибли в результате
наводнений и оползней.
По данным местной полиции, около 110 человек погибли и еще 100 получили
ранения в результате оползней и внезапных наводнений, которые смыли дома, уничтожили
дороги и мосты, а также привели к перемещению сотен людей в 26 из 77 районов
страны.
Официальный представитель Министерства внутренних дел Непала заявил, что
число погибших, как ожидается, возрастет, поскольку 48 человек все еще числятся
пропавшими без вести..
Оползни и внезапные наводнения распространены в Непале, индийских штатах
Ассам и Бихар в течение ежегодного сезона дождей с июня по сентябрь.
Ранее "Комментарии" писали, что власти Индии заявили, что приостанавливают три
сделки на сумму более 600 млн долл. с китайскими компаниями из-за
смертельных столкновений на границе.
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