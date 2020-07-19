Наводнения в Индии и Непале: миллионы человек остались без крыши над головой

Почти четыре миллиона человек в северо-восточном индийском штате Ассам и соседнем Непале были перемещены в результате сильного наводнения из-за муссонных дождей, десятки пропали без вести, а число погибших возросло по меньшей мере до 189, сообщили в воскресенье правительственные чиновники. Об этом пишет Reuters.



Разлившаяся река Брахмапутра, протекающая через китайский Тибет, Индию и Бангладеш, повредила посевы и вызвала оползни, в результате чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Более 2,75 миллиона человек в Ассаме были перемещены из-за трех волн наводнений с конца мая, которые унесли 79 жизней после того, как за ночь были зарегистрированы еще две смерти, сообщил представитель правительства штата.

Ассам сталкивается с двойной проблемой: борьбой с наводнениями и пандемией коронавируса. Из 33 районов 25 остались пострадавшими после нынешней волны наводнений, начавшейся две недели назад.

Индия борется с новым коронавирусом, которым заразились почти 1,1 миллиона человек и 26 816 умерли от болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют правительственные данные в воскресенье.

В соседнем Непале правительство попросило жителей южных равнин в воскресенье оставаться начеку, поскольку сильные муссонные дожди, как ожидается, ударят по стране, где с июня более 100 человек погибли в результате наводнений и оползней.

По данным местной полиции, около 110 человек погибли и еще 100 получили ранения в результате оползней и внезапных наводнений, которые смыли дома, уничтожили дороги и мосты, а также привели к перемещению сотен людей в 26 из 77 районов страны.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Непала заявил, что число погибших, как ожидается, возрастет, поскольку 48 человек все еще числятся пропавшими без вести..

Оползни и внезапные наводнения распространены в Непале, индийских штатах Ассам и Бихар в течение ежегодного сезона дождей с июня по сентябрь.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Индии заявили, что приостанавливают три сделки на сумму более 600 млн долл. с китайскими компаниями из-за смертельных столкновений на границе.

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