Не для слабонервных: мужчина неожиданно пришел в себя во время собственных похорон

Житель Индии неожиданно проснулся в тот момент, когда его готовили к захоронению. Инцидент произошел в районе Читтур, сообщает местное издание Samayam. Мужчина лежал без сознания под деревом возле одного из местных сел, где и был обнаружен. В таком состоянии он находился два дня. Местные жители уведомили об этом власти. По вызову приехали работники "скорой помощи" и осмотрели мужчину, после чего констатировали его смерть.

ФОТО: 24 Хабар

Мужчину планировали похоронить на окраине села. Однако при подготовке к захоронению он пришел в себя и сел. Его сразу же доставили в больницу. Позже издание сообщило, что через сутки он все таки умер. Сельская полиция ведет расследование.

Как сообщало издание "Комментарии", в социальной сети случайно "похоронили" певицу Мадонну. Как оказалось, неприятный конфуз произошел из-за путаницы в именах. Когда стало известно, что мир покинул легендарный футболист Диего Марадона, фанаты по всему миру чтили его память, публикуя соответствующие посты в своих социальных сетях. А вместе с ними расстроились и невнимательные пользователи, которые перепутали футболиста с популярной американской артисткой Мадонной и начали оплакивать ее. В социальной сети Twitter начал быстро распространяться фейк про смерть "королевы поп-музыки", и многие поклонники писали в ее адрес теплые слова, ставили ее популярные хиты и смайлики в виде разбитых сердец.

Также издание "Комментарии" рассказало, что французское радио "похоронило" королеву Великобритании и Клинта Иствуда. Всего же радиостанция France Internationale опубликовала около 100 некрологов живых людей.

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