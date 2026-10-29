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Не платите за девушку на свидании? В Японии это могут считать домашним насилием

Японские рекомендации отнесли отказ оплачивать расходы на свидании к примерам экономического насилия. Однако все зависит от обстоятельств и договоренностей между партнерами.

29 октября 2026, 22:41
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Сергій Кречмаровський

В Японии обсуждают рекомендации Бюро гендерного равенства, в которых отказ оплачивать расходы на свидании назван примером экономического насилия. Эта формулировка вызвала споры в соцсетях: одни считают ее справедливой, другие спрашивают, означает ли это, что на свидании всегда должен платить один человек.

Не платите за девушку на свидании? В Японии это могут считать домашним насилием

Кофе на столе во время встречи. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

На сайте ведомства указаны четыре категории насилия: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. К физическому относятся удары и дергание за волосы, к сексуальному — принуждение к сексу и отказ использовать контрацепцию. Психологическим насилием названы оскорбления, запрет общаться с друзьями и контроль переписки.

В разделе об экономическом насилии наряду с присвоением денег партнера без разрешения и отказом возвращать одолженное указана и "неоплата любых расходов на свидание". Именно этот пункт привлек внимание пользователей сети. Некоторые комментаторы шутят, что счет нужно делить пополам, а другие спрашивают, является ли насилием ситуация, когда один партнер заставляет другого платить.

При этом важное значение имеют обстоятельства. Если оба партнера добровольно согласились, что за свидание платит только один из них, это не означает, что речь идет о насилии. Проблема возникает тогда, когда человек вопреки желанию партнера перекладывает на него все расходы или использует деньги как инструмент давления в отношениях.

Таким образом, речь идет не об обязательном разделении счета или запрете угощать друг друга, а о возможном финансовом принуждении. В то же время формулировка на сайте ведомства вызывает недопонимание. Этот перечень был опубликован еще в 2018 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 привычках взрослых, из-за которых их считают невоспитанными



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Источник: https://soranews24.com/2026/10/29/japanese-government-still-lists-refusing-to-pay-for-dates-as-a-form-of-domestic-violence/
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