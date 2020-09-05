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Главная Новости Мир Азия Не побоялся и победил: подросток одержал верх в схватке с аллигатором
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Не побоялся и победил: подросток одержал верх в схватке с аллигатором

Внезапно появившийся крокодил вцепился мальчику в бедро, но его брат не растерялся

сегодня, 20:36
Автор:

Павел Зинченко

Подросток из Бихара (Индия) стал известен на весь город после того, как он рискнул своей жизнью, отбившись от могучего крокодила в местной реке, чтобы спасти своего младшего брата от пасти зверя. Инцидент произошел в квартале Йогапатти в районе Уэст-Чампаран, примерно в 200 километрах к северо-западу от Патны. Об этом сообщает World Asia.

Оба брата вышли за пределы своей деревни, чтобы покупать своих буйволов в местной реке. В то время как младший брат Нирадж Кумар вошел в воду, старший брат Дирадж Кумар сидел на берегу реки. Внезапно появившийся большой крокодил вцепился Нираджу в бедро.

Не побоялся и победил: подросток одержал верх в схватке с аллигатором

Дирадж без колебаний прыгнул в реку и в течение 15 минут боролся с крокодилом в отчаянной попытке спасти своего брата. Свидетели рассказали, что крокодил несколько раз ударил парня своим хвостом, но Дирадж продолжал бороться с рептилией и в конце концов смог освободить своего брата, который получил серьезные ранения.

"Крокодил несколько раз ударил меня хвостом, но я не оставил его и продолжал яростно бить коленями и засовывать пальцы ему в глаза. В конце концов, он освободил моего брата из своих лап и погрузился в воду", - рассказал Дирадж.

Пострадавшего срочно доставили в местный правительственный центр первичной медико-санитарной помощи, откуда его перевели в другую государственную больницу в районе для лучшего лечения. Врачи сказали, что крокодил оторвал большие куски мяса от бедра и нанес серьезные раны, но жизни Нираджа ничто не угрожает.

Глава местного сельского совета Хафиз Гади обратился к властям с просьбой оказать бесплатную медицинскую помощь и наградить мальчика. Местный социальный работник Мукендра Ядав сказал, что несколько крокодилов перебрались в местные реки из близлежащего национального парка Валмики и Непала после того, как их смыло наводнение. Они представляют угрозу для жизни местных жителей. Он сообщил, что несколько раз уведомлял об этом местную администрацию, но никто не воспринимал проблему всерьез.

Как сообщало издание "Комментарии", Австралия будет использовать дроны для обнаружения крокодилов.


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