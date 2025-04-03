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Не слишком очевидна жертва пошлин Трампа: эта страна пострадает как никакая другая

Новые тарифы США могут повлиять на Лаос, получивший одни из самых высоких пошлин.

сегодня, 12:30
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Slava Kot

Решение администрации Дональда Трампа о введении новых тарифов на импорт может иметь неожиданные последствия для мировой экономики. Одной из наиболее пострадавших стран оказался Лаос – небольшое южноазиатское государство, чья экономика в значительной степени зависит от экспорта в США.

Не слишком очевидна жертва пошлин Трампа: эта страна пострадает как никакая другая

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пишет Laosian Times, новая тарифная политика Трампа, которую он называет "днем освобождения", нанесет ощутимый удар по экономике Лаоса. Импорт из этой страны будет облагаться как общим тарифом, так и дополнительным взаимным тарифом.

С 5 апреля США вводят универсальную пошлину в размере 10% для всего импорта. Кроме того, 9 апреля вступит в силу обратная пошлина в размере 48% для Лаоса. Эта комбинация шагов увеличивает общий тариф на импорт из Лаоса до 58%.

Решение Трампа может стать серьезной проблемой для сельского хозяйства, текстиля и легкой промышленности Лаоса, которые полагаются на Соединенные Штаты как ключевой рынок сбыта. В последние годы Лаос интенсивно работал над расширением своей экспортной базы и США стали важным торговым партнером.

Не слишком очевидна жертва пошлин Трампа: эта страна пострадает как никакая другая - фото 2

Пошлины США для некоторых стран

Основные товары, поставляемые в США из Лаоса, включают в себя обувь, деревянную мебель, текстиль и электронные компоненты. Однако из-за недавно введенных тарифов лаосские компании могут ощутить значительное падение заказов от американских покупателей.

Больше всего может пострадать один из главных экспортных товаров Лаоса – кофе. США стали ключевым потребителем высококачественного лаосского кофе, но дополнительные пошлины могут заставить импортеров искать альтернативных поставщиков, таких как Колумбия.

Лаос – не единственная страна в регионе, которая почувствует на себе последствия новых пошлин, введенных США. Другие страны АСЕАН также пострадали, например, Камбоджа получила 49% пошлин, Вьетнам – 46%, а Таиланд – 36%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, почему Трамп ввел новые тарифы США против безлюдных островов.

Также "Комментарии" писали о том, как пошлины США повлияют на Украину.



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Источник: https://laotiantimes.com/2025/04/03/trumps-new-reciprocal-tariffs-hit-laos-asean-hard-threatening-key-exports/
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