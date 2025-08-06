Несмотря на пошлины и угрозы Трампа Индия заключила новое соглашение с Россией

Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об активизации сотрудничества в отраслях алюминиевой промышленности, производстве удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.

Моде и Путин (фото из открытых источников)

По данным news18 , соответствующие договоренности были достигнуты во время 11-го заседания Рабочей группы по модернизации и промышленной кооперации.

В частности представители подгрупп, которые занимаются модернизацией, горнодобывающей сферой, удобрениями и железной дорогой, провели взаимный обмен данными. Обе стороны заявили о "серьезном интересе" в расширении партнерства в промышленной сфере.

Также на встрече обсудили возможное сотрудничество в сфере аэрокосмических исследований, в частности, по созданию современной аэродинамической трубы и разработке поршневых двигателей для малой авиации. Стороны рассмотрели перспективы совместной работы над технологиями углеводородного волокна, 3D-печати и аддитивного производства.

Кроме того, в рамках переговоров говорилось о добыче редкоземельных элементов, критически важных минералов, технологии подземной газификации угля, а также развитии промышленной инфраструктуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Моди впервые за семь лет уезжает в Китай . Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа впервые за семь лет посетит Китай. Поездка состоится на фоне растущего напряжения во взаимоотношениях с США, сообщает Reuters.

Ожидается, что Моди отправится в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартует 31 августа. Это будет его первый визит в КНР с 2018 года. Индия и Китай имеют протяженную общую границу — около 3800 км, значительная часть которой до сих пор не имеет четкого разграничения. В 1962 году между государствами произошла кратковременная, но кровавая война. Отношения начали налаживаться в 1990-х годах после серии соглашений, и сейчас Китай занимает второе место среди торговых партнеров Индии.