Новый военный конфликт между Таиландом и Камбоджей: что произошло

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился 24 июля после обстрелов на спорном участке границы у храма Та Моан Тхом. Обе страны винят друг друга в провокации и агрессии, а ситуация грозит перерасти в масштабное боевое противостояние. Камбоджа уже обратилась в Совет Безопасности ООН, а Таиланд производит эвакуацию приграничных районов.

Военный конфликт между Таиландом и Камбоджей. Фото: Reuters

По сообщению властей провинции Сурин, Камбоджа открыла артиллерийский огонь по населенному пункту, в результате чего погибли двое мирных жителей. В тайской армии также сообщили о ранении двух своих военных. Камбоджа в ответ обвинила Таиланд в "непровоцированном вторжении", объясняя свои действия самообороной.

Дальнейшее обострение произошло после привлечения тайского истребителя F-16, атаковавшего цели на камбоджийской территории. По данным Бангкока, мишенью являлась военная инфраструктура.

"Мы применили воздушные силы против военных целей, как и планировалось", — сказал зампред тайской армии Рича Суксуванон.

Однако Минобороны Камбоджи заявило, что были сброшены две бомбы на гражданскую дорогу. Пномпень назвал действия Таиланда "жестокой военной агрессией" против своего суверенитета.

На фоне конфликта Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи, выслал камбоджийского посла и закрыл границу. В четырех тайских провинциях объявлена эвакуация мирного населения. МИД Таиланда также обвинил Камбоджу в артобстрелах военной базы и обстреле больницы, что привело к гибели гражданских. Бангкок заявил о готовности к дальнейшим оборонительным действиям в случае продолжения атак.

В свою очередь Пномпень обратился в Совет Безопасности ООН с призывом вмешаться и остановить, по словам камбоджийских властей, "эскалацию насилия со стороны Таиланда".

Ситуация стала напряженной еще в мае, когда в короткой перестрелке погиб камбоджийский солдат. На прошлой неделе Таиланд обвинил Камбоджу в минировании спорного района в результате которого пострадали три тайских военных. Камбоджа отвергла эти обвинения, утверждая, что тайские солдаты нарушили согласованные маршруты.

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