Пакистан пригрозил Индии ядерным оружием

Министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси сделал предупреждение о возможности использования ядерного оружия в отношении Индии. По его словам, эти ракеты были разработаны Пакистаном для ударов по Индии. Дели же провели военные учения для наступательного удара.

Ханиф Аббаси угрожает Индии ядерным оружием

Пакистанский министр Ханиф Аббаси напомнил, что у страны есть ядерное оружие из примерно 130 ракет, которые могут быть использованы в случае ухудшения ситуации с Индией.

"Пакистанские ядерные ракеты существуют не для декораций. Они были созданы для Индии. Эти баллистические ракеты, все они нацелены на вас", — сказал Аббаси.

В ответ премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал "жестокий ответ" за теракт в Кашмире против гражданских, где погибли 26 человек. Кроме того, индийские военные опубликовали заявление о военных учениях.

"Корабли ВМС Индии совершили успешные многочисленные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно проверить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к далекому точному наступательному удару", — говорится в заявлении ВМС Индии.

На прошлой неделе в индийском Кашмире произошел теракт, в результате которого были убиты 26 человек. Индия обвиняет Пакистан в причастности к теракту, в частности, их финансированию. Пакистан же отвергает эти заявления.

Индия и Пакистан трижды воевали. Два раза через Кашмир, который частично занимают обе страны.

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