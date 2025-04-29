Пакистан успокоил: война с Индией не начнется через 3-4 дня

Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф уточнил, что не прогнозировал начало войны с Индией в ближайшие дни.

Между Пакистаном и Индией назревает война. Фото из открытых источников

"Меня спросили о возможности войны. Я сказал, что следующие три-четыре дня важны. Но я не говорил, что война разразится в течение трех дней. Угроза существует. И если возникнет такая ситуация, мы полностью готовы. Если нам навязают войну, мы дадим достойный ответ", — объяснил Хаваджа Асиф.

Ранее появилось сообщение о том, что Хаваджа Асиф якобы сказал, что "война между двумя странами может вспыхнуть в течение следующих двух-четырех дней". "Над регионом сгущаются тучи войны, напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигла угрожающего уровня. Потенциально война между двумя странами может начаться в течение ближайших двух-четырех дней", — подчеркнул министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел озвучило "красные линии" Украины на мирных переговорах. "Украина не признает свои территории российскими. Украина не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.