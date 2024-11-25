Парень нашел уникальный способ, как избежать службы в армии

В Южной Корее 26-летний мужчина приговорен к одному году условно за попытку избежать обязательной военной службы. Мужчина решил уклониться от армии путем умышленного увеличения собственного веса.

В Южной Корее мужчина набрал лишний вес, чтобы избежать службы в армии

Южнокореец, работающий в государственном учреждении, перед вторым медицинским осмотром начал активно увеличивать свой вес. Для этого он удвоил количество употребляемой пищи и выпил большое количество воды перед взвешиванием. При росте 1,69 метра его вес достиг 102 килограммов, что обеспечило индекс массы тела 35,8. По корейским стандартам это классифицируется как значительное ожирение, позволяющее получить освобождение от службы по медицинским показаниям.

Его методы раскрыли, а суд признал мужчину виновным в преднамеренной попытке обойти закон. Однако суд учел раскаяние мужчины и отсутствие предварительных судимостей, поэтому приговорил его к одному году условно. Кроме того, мужчина пообещал встать на военную службу в будущем.

Интересно, что его друг, подсказавший ему эту идею, также был приговорен к шести месяцам условно. Однако он не признал свою вину и утверждал, что воспринимал ситуацию как шутку.

Все мужчины в Южной Корее, за исключением лиц с медицинскими противопоказаниями, обязаны проходить военную службу на срок от 18 месяцев. Это правило касается всех, включая знаменитостей, таких как футболист Сон Хин Мин и участников популярной группы BTS, взявших перерыв в творчестве для службы в армии до 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярного певца из группы BTS оштрафовали за пьяную езду на электросамокате.

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