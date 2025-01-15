Первый арест президента: на улицы вышли сотни митингующих

В среду следователи задержали президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, которому объявлен импичмент, в его резиденции во время второй попытки заключить его под стражу для допроса относительно кратковременного введения военного положения. Об этом пишет корейское агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи. Фото: Yonhаp

Юна, первого действующего президента, которого арестовали, допрашивали в течение 2 с половиной часов в штаб-квартире Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных должностных лиц ( CIO ) в Гвачхоне, к югу от Сеула, после того, как он ехал туда выехавшим на территории президентской конвоем. резиденции вскоре после 10:33 утра (по корейскому времени), когда ИТ-директор исполнил свой ордер по задержанию Юна.

"Насколько я понимаю, он пока отказывается давать показания", — сказал журналистам представитель CIO. "Дневная сессия начнется в 14:40".

Утренняя сессия прошла в комнате для допросов под руководством Ли Чже Сына, заместителя директора по информационным технологиям, в присутствии законных представителей Юна. По словам CIO-директора, допрос не записывался на видео из-за возражения Юна.

Юна, которого отстранили от исполнения обязанностей после импичмента Национальной ассамблеей 14 декабря, выдвигают обвинения в восстании и злоупотреблении властью.

Его обвиняют в том, что он отправил войска в Национальное собрание после объявления военного положения в ночь на 3 декабря, чтобы не дать законодателям проголосовать за указ.

Ожидается, что после допроса Юна будут держать в Сеульском центре заключения в Уйване, возле офиса CIO.

Президент защищал свое объявление военного положения как "акт правления", призванный прислать предупреждение главной оппозиционной Демократической партии за то, что он назвал злоупотреблением законодательной властью.

В записанном видеообращении, обнародованном после его ареста, Юн оставался непоколебимым, говоря: "Хотя это незаконное расследование, я решил согласиться явиться к CIO-директору, чтобы предотвратить ужасное кровопролитие".

Арест произошел после многочасовых разговоров между следователями и стороной Юна в его резиденции о том, как его задержать и отвезти на допрос.

"На данный момент мы не рассматриваем его добровольную явку, и наша цель состоит в том, чтобы выполнить ордер", — сказал ранее журналистам представитель CIO.

" В отличие от первой попытки, никакого персонала или сотрудников Службы безопасности президента (СБП), которые активно сопротивлялись бы аресту , не было", – добавил чиновник. "Сегодня физических столкновений практически не было".

Полиция направила около 3000 сотрудников, чтобы обеспечить доступ к комплексу, между следователями и сторонниками Юна произошли физические столкновения. Пожарные прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь женщине средних лет.

Тысячи протестующих за или против ареста Юна неделями митинговали возле комплекса, некоторые расположились в лагере ночью при минусовых температурах.

Когда пришла новость о задержании Юна, его сторонники резко протестовали, бросая оскорбления на митингующих против Юна и "информационного директора по коммуникациям".

Первая попытка следователей задержать Юна провалилась в начале этого месяца после многочасового противостояния с его охраной в резиденции.



