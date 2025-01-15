Первый арест президента: на улицы вышли сотни митингующих

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В среду следователи задержали президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, которому объявлен импичмент, в его резиденции во время второй попытки заключить его под стражу для допроса относительно кратковременного введения военного положения. Об этом пишет корейское агентство Yonhap.
Президент Южной Кореи. Фото: Yonhаp
Юна, первого действующего президента, которого арестовали, допрашивали в течение 2 с половиной часов в штаб-квартире Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных должностных лиц ( CIO ) в Гвачхоне, к югу от Сеула, после того, как он ехал туда выехавшим на территории президентской конвоем. резиденции вскоре после 10:33 утра (по корейскому времени), когда ИТ-директор исполнил свой ордер по задержанию Юна.
Утренняя сессия прошла в комнате для допросов под руководством Ли Чже Сына, заместителя директора по информационным технологиям, в присутствии законных представителей Юна. По словам CIO-директора, допрос не записывался на видео из-за возражения Юна.
Юна, которого отстранили от исполнения обязанностей после импичмента Национальной ассамблеей 14 декабря, выдвигают обвинения в восстании и злоупотреблении властью.
Его обвиняют в том, что он отправил войска в Национальное собрание после объявления военного положения в ночь на 3 декабря, чтобы не дать законодателям проголосовать за указ.
Ожидается, что после допроса Юна будут держать в Сеульском центре заключения в Уйване, возле офиса CIO.
Президент защищал свое объявление военного положения как "акт правления", призванный прислать предупреждение главной оппозиционной Демократической партии за то, что он назвал злоупотреблением законодательной властью.
Арест произошел после многочасовых разговоров между следователями и стороной Юна в его резиденции о том, как его задержать и отвезти на допрос.
Полиция направила около 3000 сотрудников, чтобы обеспечить доступ к комплексу, между следователями и сторонниками Юна произошли физические столкновения. Пожарные прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь женщине средних лет.
Тысячи протестующих за или против ареста Юна неделями митинговали возле комплекса, некоторые расположились в лагере ночью при минусовых температурах.
Когда пришла новость о задержании Юна, его сторонники резко протестовали, бросая оскорбления на митингующих против Юна и "информационного директора по коммуникациям".
Первая попытка следователей задержать Юна провалилась в начале этого месяца после многочасового противостояния с его охраной в резиденции.
Новости