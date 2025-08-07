Аджит Довал, занимающий должность советника по национальной безопасности Индии, сообщил, что до завершения текущего года ожидается визит российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Times of India.

В предварительных сообщениях речь шла о возможной поездке Путина в Индию в конце августа. Следует отметить, что Индия не входит в состав Международного уголовного суда, а значит, не имеет юридических обязательств выполнять его ордера.

"Вы совершенно справедливо подчеркнули, что наши отношения действительно особенные, и мы придаем большое значение нашему стратегическому партнерству. Произошли контакты на самом высоком уровне, и эти усилия дали ощутимые результаты. Мы искренне рады и с нетерпением ждем визита президента Путина в Индию. Мне кажется, что даты уже согласованы окончательно", – отметил Довал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на пошлины и угрозы Трампа Индия заключила новое соглашение с Россией. Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об активизации сотрудничества в отраслях алюминиевой промышленности, производстве удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.

По данным news18, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе 11-го заседания Рабочей группы по модернизации и промышленной кооперации. В частности представители подгрупп, которые занимаются модернизацией, горнодобывающей сферой, удобрениями и железной дорогой, провели взаимный обмен данными. Обе стороны заявили о "серьезном интересе" в расширении партнерства в промышленной сфере.

Также на встрече обсудили возможное сотрудничество в сфере аэрокосмических исследований, в частности, по созданию современной аэродинамической трубы и разработке поршневых двигателей для малой авиации. Стороны рассмотрели перспективы совместной работы над технологиями углеводородного волокна, 3D-печати и аддитивного производства.

