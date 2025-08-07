После пошлин и угроз Трампа – Путин едет к своему партнеру

Рубрики
Лиля Воробьева
Аджит Довал, занимающий должность советника по национальной безопасности Индии, сообщил, что до завершения текущего года ожидается визит российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Times of India.
Моде и Путин (фото из открытых источников)
В предварительных сообщениях речь шла о возможной поездке Путина в Индию в конце августа. Следует отметить, что Индия не входит в состав Международного уголовного суда, а значит, не имеет юридических обязательств выполнять его ордера.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на пошлины и угрозы Трампа Индия заключила новое соглашение с Россией. Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об активизации сотрудничества в отраслях алюминиевой промышленности, производстве удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.По данным news18, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе 11-го заседания Рабочей группы по модернизации и промышленной кооперации. В частности представители подгрупп, которые занимаются модернизацией, горнодобывающей сферой, удобрениями и железной дорогой, провели взаимный обмен данными. Обе стороны заявили о "серьезном интересе" в расширении партнерства в промышленной сфере.
Также на встрече обсудили возможное сотрудничество в сфере аэрокосмических исследований, в частности, по созданию современной аэродинамической трубы и разработке поршневых двигателей для малой авиации. Стороны рассмотрели перспективы совместной работы над технологиями углеводородного волокна, 3D-печати и аддитивного производства.