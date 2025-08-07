logo

После пошлин и угроз Трампа – Путин едет к своему партнеру
commentss НОВОСТИ Все новости

После пошлин и угроз Трампа – Путин едет к своему партнеру

По словам индийского чиновника, даты визита Путина почти согласованы

7 августа 2025, 18:58
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Аджит Довал, занимающий должность советника по национальной безопасности Индии, сообщил, что до завершения текущего года ожидается визит российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Times of India.

После пошлин и угроз Трампа – Путин едет к своему партнеру

Моде и Путин (фото из открытых источников)

В предварительных сообщениях речь шла о возможной поездке Путина в Индию в конце августа. Следует отметить, что Индия не входит в состав Международного уголовного суда, а значит, не имеет юридических обязательств выполнять его ордера.

"Вы совершенно справедливо подчеркнули, что наши отношения действительно особенные, и мы придаем большое значение нашему стратегическому партнерству. Произошли контакты на самом высоком уровне, и эти усилия дали ощутимые результаты. Мы искренне рады и с нетерпением ждем визита президента Путина в Индию. Мне кажется, что даты уже согласованы окончательно", – отметил Довал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несмотря на пошлины и угрозы Трампа Индия заключила новое соглашение с Россией. Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об активизации сотрудничества в отраслях алюминиевой промышленности, производстве удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.

По данным news18, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе 11-го заседания Рабочей группы по модернизации и промышленной кооперации. В частности представители подгрупп, которые занимаются модернизацией, горнодобывающей сферой, удобрениями и железной дорогой, провели взаимный обмен данными. Обе стороны заявили о "серьезном интересе" в расширении партнерства в промышленной сфере.

Также на встрече обсудили возможное сотрудничество в сфере аэрокосмических исследований, в частности, по созданию современной аэродинамической трубы и разработке поршневых двигателей для малой авиации. Стороны рассмотрели перспективы совместной работы над технологиями углеводородного волокна, 3D-печати и аддитивного производства.



Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/india/russian-president-vladimir-putin-to-visit-india-soon-nsa-ajit-doval/articleshow/123163518.cms
