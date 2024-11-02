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Последние спутниковые снимки из Северной Кореи вызывают беспокойство

Спутниковые снимки показывают новую активность Северной Кореи

2 ноября 2024, 23:50
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Автор:
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Slava Kot

Обострение напряженности между Северной и Южной Кореей продолжает привлекать внимание международного сообщества. Последние спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs, показывают необычную деятельность со стороны КНДР на границе с Южной Кореей, что вызывает беспокойство среди экспертов и политиков.

Последние спутниковые снимки из Северной Кореи вызывают беспокойство

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: KCNA

На спутниковых изображениях видны свежие траншеи, вырытые вдоль дорог и железнодорожных линий, пересекающих западную часть демилитаризованной зоны между странами. Аналитики ресурса 38North, которые первыми заметили существование траншей, сообщили, что работы начались вскоре после того, как Северная Корея взорвала свои транспортные маршруты в Южную Корею. Траншеи достигают длины 150 метров и фактически блокируют транспортное сообщение, в том числе вблизи станции Дорасан.

Несмотря на активное перемещение землеройной техники и блокировку транспортных путей, цель этих работ остается неясной. Британское издание Independent считает, что это может являться частью стратегии КНДР, направленной на дальнейшее дистанцирование от Южной Кореи. Масштабные взрывы инфраструктуры и создание траншей свидетельствуют о постепенной изоляции режима Ким Чен Ына, который публично сообщил об отказе от примирения с Южной Кореей.

Последние спутниковые снимки из Северной Кореи вызывают беспокойство - фото 2

Planet Labs PBC/AFP

Напомним, что в октябре Северная Корея изменила конституцию, по которой определила Южную Корею "враждебным государством". Впоследствии были взорваны дороги в Южную Корею и объявлены угрозы Ким Чен Ына, заявивший о возможности использования ядерного оружия. Кроме того, 31 октября КНДР провела первые за год испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая по заявленным характеристикам может достичь США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын издал приказ в отношении России в начале ее вторжения в Украину.

Также "Комментарии" писали о тревожных словах диктатора КНДР Ким Чен Ына, который угрожает миру.



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Источник: https://abcnews.go.com/International/wireStory/satellite-images-show-north-korea-dug-large-border-115346235
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