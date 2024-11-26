"Последний шаг к разрыву связей между странами": что сделала КНДР на границе с Южной Кореей

Северная Корея перерезала линии электропередач, установленные Южной Кореей для поставки света в ныне закрытый совместный индустриальный парк в городе Кесон. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Военные заявляют, что это явилось последним шагом к разрыву связей между Северной Кореей и Южной Кореей.

Военные заметили, как северокорейские солдаты демонтируют часть линий электропередач, соединяющих опоры, построенные вдоль дороги Кёнгуй. По их словам, КНДР еще не снесла ныне бездействующие сопротивления электропередач.

Агентство отмечает, что Южная Корея построила 48 опор электропередач, в том числе 15 расположенных на севере, чтобы обеспечить электроэнергией промышленный комплекс Кессонг, который сейчас закрыт. Но поставки электроэнергии были прекращены с июня 2020 года, когда КНДР взорвала межкорейский офис связи в комплексе.

В октябре Северная Корея взорвала часть дорог, соединяющих Южную Корею. В Сеуле усилили бдительность и готовность.

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