Предупреждение о решительных действиях: Северная Корея запустила ракету в ответ на санкции США

Северная Корея испытала ракету в пятницу, 14 января, что стало третьим испытанием через две недели, всего через несколько часов после того, как власти раскритиковали усилия США по новым санкциям из-за предыдущих запусков как "провокацию". Об этом сообщает Reuters.

Запуск ракеты КНДР – фото из открытых источников

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила неидентифицированный снаряд.

Предыдущие две ракеты, запущенные Северной Кореей, были "гиперзвуковыми ракетами", сообщают северокорейские государственные СМИ, способные развивать высокую скорость и маневрировать после запуска.

Северная Корея защищала свои ракетные испытания как свое законное право на самооборону и заявила, что Соединенные Штаты намеренно обостряют ситуацию, вводя новые санкции, сообщили государственные СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел.

Недавняя разработка Северной Кореей "оружия нового типа" была лишь частью ее усилий по модернизации ее национальной обороноспособности, и она не была направлена ​​на какую-либо конкретную страну и не нанесла вреда безопасности соседних стран, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В заявлении предостерегается о неопределенной "более сильной реакции", если Соединенные Штаты займут конфронтационную позицию.

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 12 января, ввела свои первые санкции из-за программ вооружения Северной Кореи после серии запусков северокорейских ракет.

Байден также призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принять меры против нескольких северокорейских лиц и организаций, обвиненных в нарушении резолюций Совета безопасности, запрещающих разработку Северной Кореей ракетного и ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты четко дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и готовы участвовать в переговорах, но испытания "глубоко дестабилизируют" ситуацию.

В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что хотя Вашингтон может говорить о дипломатии и диалоге, его действия показывают, что "он все еще увлечен своей политикой изоляции и подавления" Северной Кореи.

"США намеренно обостряют ситуацию даже с активацией независимых санкций, не довольствуясь передачей справедливой деятельности КНДР в Совет Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", США ввели санкции на россиян и северокорейцев после ракетных испытаний.

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