logo

BTC/USD

42485.91

ETH/USD

3253.73

LTC/USD

137.50

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.09

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Предупреждение о решительных действиях: Северная Корея запустила ракету в ответ на санкции США
commentss НОВОСТИ Все новости

Предупреждение о решительных действиях: Северная Корея запустила ракету в ответ на санкции США

Береговая охрана Японии заявила, что это могла быть баллистическая ракета

сегодня, 10:10
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Северная Корея испытала ракету в пятницу, 14 января, что стало третьим испытанием через две недели, всего через несколько часов после того, как власти раскритиковали усилия США по новым санкциям из-за предыдущих запусков как "провокацию". Об этом сообщает Reuters.

Предупреждение о решительных действиях: Северная Корея запустила ракету в ответ на санкции США

Запуск ракеты КНДР – фото из открытых источников

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила неидентифицированный снаряд.

Предыдущие две ракеты, запущенные Северной Кореей, были "гиперзвуковыми ракетами", сообщают северокорейские государственные СМИ, способные развивать высокую скорость и маневрировать после запуска.

Северная Корея защищала свои ракетные испытания как свое законное право на самооборону и заявила, что Соединенные Штаты намеренно обостряют ситуацию, вводя новые санкции, сообщили государственные СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел.

Недавняя разработка Северной Кореей "оружия нового типа" была лишь частью ее усилий по модернизации ее национальной обороноспособности, и она не была направлена ​​на какую-либо конкретную страну и не нанесла вреда безопасности соседних стран, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В заявлении предостерегается о неопределенной "более сильной реакции", если Соединенные Штаты займут конфронтационную позицию.

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 12 января, ввела свои первые санкции из-за программ вооружения Северной Кореи после серии запусков северокорейских ракет.

Байден также призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принять меры против нескольких северокорейских лиц и организаций, обвиненных в нарушении резолюций Совета безопасности, запрещающих разработку Северной Кореей ракетного и ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты четко дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и готовы участвовать в переговорах, но испытания "глубоко дестабилизируют" ситуацию.

В министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что хотя Вашингтон может говорить о дипломатии и диалоге, его действия показывают, что "он все еще увлечен своей политикой изоляции и подавления" Северной Кореи.

"США намеренно обостряют ситуацию даже с активацией независимых санкций, не довольствуясь передачей справедливой деятельности КНДР в Совет Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", США ввели санкции на россиян и северокорейцев после ракетных испытаний.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nkorea-defends-missile-tests-calls-us-sanctions-provocation-2022-01-13/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!