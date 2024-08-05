Премьер-министр Бангладеш сбежала из страны: подробности

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку после охвативших страну массовых протестов. Она и ее сестра отправились в Индию на военном вертолете.

Премьер Бангладеш подала в отставку на фоне протестов и уехала из страны

По сообщениям международных СМИ, в частности BBC, количество жертв протестов в Бангладеш достигло 300 человек. Власти ввели комендантский час и укрепили контроль в столице.

Протесты стартовали как требования реформ, но переросли в насильственные акции. В воскресенье погибли 94 человека. Премьер-министр и ее правительство стали объектом гнева протестующих, штурмовавших ее дворец в Дакке.

Введенный трехдневный комендантский час направлен на стабилизацию ситуации. Международное сообщество выражает обеспокоенность событиями в Бангладеш и призывает к мирному разрешению конфликта.

Напомним, что вышедшие на улицы протестующие еще в конце июля требуют отставки премьер-министра Шейхи Хасины, обвиняя ее в авторитарном правлении, преследовании оппонентов и неспособности справиться с экономическими проблемами. Высокая инфляция и рост безработицы усилили недовольство населения.