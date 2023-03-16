Президент Израиля заговорил о гражданской войне в стране

Правительственный план судебной реформы разделил страну. Президент Израиля Ицхак Герцог говорит, что слышал много ненавистной риторики с обеих сторон и предложил компромиссное решение, предусматривающее взаимный баланс между разными ветвями власти, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже отклонил предложение главы государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Протесты в Израиле. Фото из открытых источников

Нов и реформы в судебной системе, представленные кабинетом премьер-министра Нетаньяху в начале января, воспринимаются как попытка усилить влияние законодательной и исполнительной власти через судебную систему. Среди многих изменений предусмотрен усиленный контроль над отбором судей, а также возможность аннулировать решение Верховного суда, если парламент Израиля Кнессет проголосует большинством голосов из 120 членов.

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Подобные планы реформ вызвали жесткую критику властей и спровоцировали массовые протесты на улицах страны, куда вышли сотни тысяч израильтян.

"Тот, кто думает, что настоящая гражданская война — это предел, которого мы не достигнем, не имеет никакого представления", — говорит президент Израиля Ицхак Герцог и добавляет, что "пропасть находится на расстоянии соприкосновения".

Чтобы уменьшить напряжение в обществе, Герцог предложил компромиссное решение по судебной реформе. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил предложение, сказав, что оно не решит проблему с текущим балансом между ветвями власти. Напомним, что президент Израиля играет в основном символическую роль, а реальная власть принадлежит премьеру.

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