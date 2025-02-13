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Президент Казахстана заявил о приближении конца войны в Украине

Касим-Жомарт Токаев назвал положительной тенденцией переговоры Путина и Трампа.

сегодня, 16:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отреагировал на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. По его словам, возобновление диалога между двумя странами свидетельствует о приближающемся окончании войны.

Президент Казахстана заявил о приближении конца войны в Украине

Касим-Жомарт Токаев

Касим-Жомарт Токаев на фестивали "Город рабочих профессий" в Астане прокомментировал войну между Россией и Украиной, а именно разговор Трампа с Путиным.

"Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к соглашению и договору. Наша позиция становится реальностью, два великих государства начали политический диалог", — сказал Токаев.

По его словам, Казахстан поддерживает ведение диалога между Россией и США по поводу войны в Украине.

"Это положительная тенденция, она пойдет на пользу Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", — добавил Токаев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным по Украине. Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин поддерживает мирные переговоры для окончания войны и будет играть "конструктивную роль" в решении "кризиса". По его словам, глава КНР Си Цзиньпин со второго дня полномасштабной войны предлагал искать политическое разрешение спора путем диалога.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Зеленского на телефонный разговор Трампа с Путиным. Президент назвал "не очень приятным" тот факт, что Трамп сначала позвонил по телефону Путину, а затем только ему. Однако Зеленский считает, что не следует рассматривать Россию как высший приоритет президента США.



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Источник: https://kz.kursiv.media/2025-02-13/smrd-tokayev-ru-ukr/
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