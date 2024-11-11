Президент Южной Кореи попросил прощения у народа из-за жены

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль извинился за поведение своей жены Ким Кеон Хи, которая оказалась в центре скандала. Во время продолжительной пресс-конференции Юн Сок Йоль извинился перед общественностью и высказался о необходимости более осторожного поведения со стороны первой леди, отметив, что ее действия были "несомненно неправильными" и стали поводом для общественного беспокойства.

Юн Сок Йоль и его жена Ким Кеон Хи. Фото из открытых источников

Корейцы обвиняют Ким Кеон Хи в коррупционных схемах, включая манипулирование акциями и вмешательство в государственные дела. Скандал усилился после того, как на одном из YouTube-каналов появилось видео, где Ким принимает дорогой кошелек стоимостью более 3 миллионов вон (около 100 тыс. гривен). С тех пор оппозиция неоднократно обвиняла ее в злоупотреблениях и потребовала проведения расследования. Однако президент наложил вето на соответствующий законопроект, что лишь усугубило возмущение.

Обострение скандала вокруг первой леди происходит на фоне падения уровня поддержки Юн Сук Йоля, которое, по данным южнокорейских медиа, впервые с начала его вступления в должность президента, упало ниже 20%. Оппозиционные политики даже сравнивают Ким Кеон Хи с королевой Марией Антуанеттой из-за ее якобы экстравагантного образа жизни.

Несмотря на то, что Юн Сук Йоль извинился за поведение жены и указал на необходимость первой леди "вести себя лучше", он также отметил, что его жену "демонизируют", а обвинения "преувеличивают". Вместе с тем президент Южной Кореи пообещал контролировать ситуацию и назначить специального инспектора по надзору за нравственным поведением людей, приближенных к правительству. В знак извинения перед гражданами Юн Сук Йоль поклонился, демонстрируя свою готовность бороться с коррупцией и прозрачнее вести государственные дела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Южной Кореи грозится уничтожить режим Ким Чен Ына и озвучил важное условие для КНДР.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который может пожертвовать интересами Южной Кореи, чтобы заключить неожиданное соглашение с Ким Чен Ыном.