Президент Южной Кореи возвращается к старому хобби из-за победы Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль недавно вернулся к игре в гольф после восьмилетнего перерыва. Таким образом, южнокорейский лидер пытается подготовиться к возможным встречам с избранным президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил президент Южной Кореи, это может стать основой для установления дружеских связей между президентами обеих стран в неформальной атмосфере.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото из открытых источников
9 ноября Юн Сук Йоль посетил поле для гольфа впервые с 2016 года. Для президента Южной Кореи такой общий интерес может стать ключом к построению доверия с Трампом по важным вопросам внешней политики и безопасности региона. Трамп известен своей любовью к гольфу и по оценкам Washington Post во время первого президентского срока он сыграл более 260 игр – одна игра каждые 5-6 дней.
Некоторые бывшие чиновники администрации Трампа уже предложили Юн Сук Йолю помощь в установлении связей с новым президентом США, что может быть полезно для продвижения интересов Сеула, особенно ввиду непредсказуемой политики Трампа.
Бывший аналитик ЦРУ Брюс Клингнер указывает, что такие неофициальные разговоры за игрой в гольф могли бы развить прочные отношения между Трампом на Юн Сук Йолем, однако этого может оказаться недостаточно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Южной Кореи попросил прощения у народа из-за своей жены.
Также "Комментарии" писали, что Трамп может заключить соглашение с КНДР, которое будет невыгодно для Южной Кореи.
Новости