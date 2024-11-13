Президент Южной Кореи возвращается к старому хобби из-за победы Трампа

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль недавно вернулся к игре в гольф после восьмилетнего перерыва. Таким образом, южнокорейский лидер пытается подготовиться к возможным встречам с избранным президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил президент Южной Кореи, это может стать основой для установления дружеских связей между президентами обеих стран в неформальной атмосфере.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото из открытых источников

9 ноября Юн Сук Йоль посетил поле для гольфа впервые с 2016 года. Для президента Южной Кореи такой общий интерес может стать ключом к построению доверия с Трампом по важным вопросам внешней политики и безопасности региона. Трамп известен своей любовью к гольфу и по оценкам Washington Post во время первого президентского срока он сыграл более 260 игр – одна игра каждые 5-6 дней.

"Многие люди, близкие к президенту Трампу… сказали мне, что между президентом Юном и Трампом будет хорошая химия", — сказал президент Южной Кореи после поздравлений Трампа с победой на выборах в США.

Некоторые бывшие чиновники администрации Трампа уже предложили Юн Сук Йолю помощь в установлении связей с новым президентом США, что может быть полезно для продвижения интересов Сеула, особенно ввиду непредсказуемой политики Трампа.

Бывший аналитик ЦРУ Брюс Клингнер указывает, что такие неофициальные разговоры за игрой в гольф могли бы развить прочные отношения между Трампом на Юн Сук Йолем, однако этого может оказаться недостаточно.

"Хотя многие лидеры постараются повторить дружбу, которую имел Синдзо Абе с Трампом, нет доказательств того, что личные отношения принесли Японии ощутимые демонстративные преимущества", — пояснил Клингнер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Южной Кореи попросил прощения у народа из-за своей жены.

Также "Комментарии" писали, что Трамп может заключить соглашение с КНДР, которое будет невыгодно для Южной Кореи.