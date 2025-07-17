Индия сможет компенсировать возможные перебои в снабжении российской нефти за счет альтернативных источников, сообщил министр нефти Хардип Сингх Пури, пишет Reuters. Это стало актуальным на фоне угроз США ввести вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Москва не договорится о мире с Украиной в течение 50 дней.

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Пури подчеркнул, что Индия готова реагировать на любые вызовы, связанные с импортом из России, увеличивая поставки из других стран. Он отметил, что на мировом рынке появляются новые поставщики, в частности, Гайана, а также расширяются поставки из традиционных стран, таких как Бразилия и Канада. Кроме того, Индия активно развивает собственную добычу нефти.

Министр заявил, что Индия уже значительно диверсифицировала свои источники импорта, расширив географию закупок с 27 до 40 стран. В случае сбоев в поставках из России государственная Indian Oil Corp вернется к прежней модели импорта, когда доля российской нефти была минимальной.

Россия обеспечивает около 35% общего объема импорта нефти в Индию, занимая ведущее место среди поставщиков, опережая Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Частные компании Reliance Industries и Nayara Energy производят примерно половину закупок российской нефти в стране.

Индия резко увеличила импорт российской нефти после начала войны в Украину, чем, по оценкам, поддерживает военную машину Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что дроны производятся в большом количестве во время войны в Украине, ведь они недороги, эффективны и являются одной из ключевых причин, почему Украина уверена в способности сдержать российское наступление в этом году и в будущем, сообщает Reuters.