Российские и китайские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

Два из Китая и четыре военных истребителя РФ вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

Группа российских и китайских военных самолетов вошла в зону ПВО Южной Кореи (фото из открытых источников)

Об этом сообщил военный Объединенного комитета начальников штабов Сеула, передает Yonhap News Agency .

Здесь отмечают, что военные Южной Кореи решили направить навстречу свои истребители.

Представитель Сеула сообщил, что между 11:53 и 12:10 китайские и российские самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи с северного направления восточного острова Уллин и оставили ее в восточном направлении от самых восточных островов Токто.

Истребители Китая и РФ увидели еще до входа в зону ПВО и подняли истребители ВВС, чтобы принять тактические меры на случай непредсказуемой ситуации.

Зона противовоздушной обороны – это не территориальное воздушное пространство, ее предназначение в том, чтобы заставить чужие самолеты идентифицировать себя, чтобы предотвращать случайные столкновения.

Представители Южной Кореи выразили протест Китаю по поводу нарушения прямой военной линии, но они не могут выразить аналогичный протест России, поскольку у обеих стран нет такой линии связи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов. После того, как российский разведывательный самолет Ил-20 пролетел у японского побережья над Тихим океаном и Японским морем, страна подняла свои истребители.

В Министерстве обороны Японии сообщили, что российский самолет-разведчик совершал полет в обе стороны из Охотского моря в Тихий океан. Еще один Ил-20 был замечен в направлении вод у острова Садо. Но после этого он повернулся в сторону континента.

