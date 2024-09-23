Самолеты РФ нарушили воздушное пространство: Япония применила особые ракеты

23 сентября военные самолеты России не менее трех раз нарушили воздушное пространство Японии. Как следствие, Япония впервые применила сигнальные ракеты для предупреждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Yomiuri Shimbun.



Японский истребитель. Фото из открытых источников

Главный спикер правительства Японии Йошимаса Хаяси выступил с заявлением в котором сообщил, что российские военные патрульные самолеты Ил-38 трижды нарушали авиапространство Японии. Случаи были зафиксированы 23 сентября после обеда.

По его словам, российские военные самолеты незаконно вошли в воздушное пространство Японии над островом Ребун на севере Хоккайдо. На действия нарушителей отреагировали воздушные силы обороны Японии, которые подняли свой истребитель для перехвата и предупредили российскую авиацию, запустив сигнальные ракеты.

Япония впервые запускает ракеты как предупреждение о нарушении воздушного пространства. После инцидента Токио выразило "чрезвычайно решительный протест" Москве.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия не впервые нарушает воздушное пространство соседних стран. В период с 20 по 21 сентября истребители НАТО перехватили шесть российских военных самолетов, которые не указали маршрут полета, а также отключивших транспондеры, чтобы быть незаметными. Российские самолеты находились над Балтийским морем и приблизились к воздушному пространству Латвии.

Также "Комментарии" писали, что в августе Швеция и Германия поднимали самолеты в воздух через российские истребители и перехватывали их. Подобный инцидент произошел с Польшей, когда страна НАТО обнаружила и перехватила российский самолет радиоэлектронной разведки.