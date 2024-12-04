Руководитель банка сократил себе зарплату после преступления работника: что известно

В Японии руководитель банка Nomura Кентаро Окуда снизил себе зарплату после того, как один из его бывших работников совершил преступление против клиентов. Топменеджеры банка также подверглись сокращению доходов, а компания объявила о серьезных изменениях в работе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

В Японии руководитель банка уменьшил зарплату: шокирующая причина скандала

Скандал разгорелся после того, как бывшего работника банка обвинили в покушении на убийство, воровство и поджоги. По информации следствия, мужчина посетил дом пожилых супругов в Хиросиме — клиентов банка. Он ввел им наркотики, похитил около $120 тысяч наличными, а затем поджег дом. Мужчина был уволен из банка в августе, но этот случай вызвал волну возмущения в обществе.

В ответ руководитель банка Кентаро Окуда решил сократить свою зарплату на 30% в три месяца, чтобы показать ответственность за инцидент. К аналогичным мерам прибегли еще несколько топ-менеджеров компании.

"Мы хотели бы принести глубокие извинения жертвам, а также многим другим причастным людям за причиненные неудобства и беспокойство. Нам искренне жалко", — сказал Окуда.

Банк также объявил об изменениях в своих правилах. В частности, будет усилен контроль за работниками, посещающими клиентов, а процесс найма персонала станет строже. Кроме того, все сотрудники пройдут тренинги по этике во избежание подобных ситуаций в будущем.

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