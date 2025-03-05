"Самая опасная женщина в мире" угрожает США испытаниями оружия

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон, которую называют "самой опасной женщиной в мире", пригрозила Соединенным Штатам усилить испытание оружия. Это был ее ответ на появление американского авианосца в Южной Корее и другие шаги США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ким Е Чжон. Фото из открытых источников

2 марта авианосец США "Карл Уинсон" пришвартовался в порту Пусан, расположенном в 320 км к югу от Сеула. Это первый визит американского авианосца в Южную Корею с начала второго срока Дональда Трампа в должности президента США. Контр-адмирал ВМС Южной Кореи Ли Нам Гу заявил, что целью присутствия американского авианосца было "совместно содействовать миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе". Эти действия разозлили Северную Корею, немедленно ответившую угрозами.

Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян продолжит проводить усиленные испытания оружия и обвинила США в явном проявлении "наиболее враждебной и конфронтационной воли". По ее словам, Северная Корея может опробовать мощные ракеты, предназначенные для ударов по континентальным и региональным военным базам США. Сестра лидера КНДР добавила, что в последнее время действия США на Корейском полуострове стали "плохой привычкой" и угрожают безопасности Северной Кореи.

"КНДР планирует тщательно изучить вариант усиления действий, угрожающих безопасности противника, на стратегическом уровне, чтобы справиться с тем фактом, что размещение стратегических активов США на Корейском полуострове стало плохой привычкой и негативно влияет на безопасность КНДР", — сказала Ким Е Чжон.

Министерство обороны Южной Кореи отреагировало на заявление Ким Е Чжон и предупредило, что их страна готова дать отпор любым провокациям Северной Кореи на основе военного союза с США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея пригрозила США из-за "ядерной палки".

Также "Комментарии" писали, что сестра Ким Чен Ына сравнила Украину с "невоспитанной собакой".