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Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину с "невоспитанной собакой"

Ким Е Чжон раскритиковала заявления, что северокорейские военные принимают участие в войне в Украине.

22 октября 2024, 13:51 comments1516
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Slava Kot

Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, также занимающая должность заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи заявила, что Украина и Южная Корея одинаковые страны сравнив их с "невоспитанными собаками" США.

Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину с "невоспитанной собакой"

Ким Е Чжон. Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP

Ким Е Чжон отреагировала на заявления разведки Южной Кореи, которая сообщила о решении КНДР направить северокорейских военных в РФ для помощи на войне в Украине. По словам сестры Ким Чен Ына, такие заявления являются "провокацией против государства, имеющего ядерное оружие", что "может привести к ужасающей ситуации, которую невозможно представить политикам и военным экспертам".

"Такой поступок могут совершить только сумасшедшие в сеульском и киевском режимах", — сказала Ким Е Чжон.

Далее влиятельная сестра Ким Чен Ына заявила, что Украина и Южная Корея "одинаковые, как две капли воды" и назвала обе страны "невоспитанными собаками, взращенными США".

Она также отметила, что Северная Корея проводит расследование в отношении беспилотников Южной Кореи, якобы разбрасывающих над Пхеньяном агитационные листовки против режима КНДР.

"Никто не знает, как завершится наше возмездие и месть. Много политического мусора, посланного Южной Кореей, также было обнаружено во многих районах КНДР" , — сказала Ким Е Чжон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Северной Кореи на ее солдат на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении представителя Южной Кореи, считающего, что КНДР потребует у РФ ядерных технологий в обмен на своих солдат.




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Источник: https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-10-22/national/northKorea/North-Koreas-Kim-Yojong-likens-South-Ukraine-to-bad-dogs-bred-by-the-US/2160938
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