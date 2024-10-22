Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину с "невоспитанной собакой"

Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, также занимающая должность заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи заявила, что Украина и Южная Корея одинаковые страны сравнив их с "невоспитанными собаками" США.



Ким Е Чжон. Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP

Ким Е Чжон отреагировала на заявления разведки Южной Кореи, которая сообщила о решении КНДР направить северокорейских военных в РФ для помощи на войне в Украине. По словам сестры Ким Чен Ына, такие заявления являются "провокацией против государства, имеющего ядерное оружие", что "может привести к ужасающей ситуации, которую невозможно представить политикам и военным экспертам".

"Такой поступок могут совершить только сумасшедшие в сеульском и киевском режимах", — сказала Ким Е Чжон.

Далее влиятельная сестра Ким Чен Ына заявила, что Украина и Южная Корея "одинаковые, как две капли воды" и назвала обе страны "невоспитанными собаками, взращенными США".

Она также отметила, что Северная Корея проводит расследование в отношении беспилотников Южной Кореи, якобы разбрасывающих над Пхеньяном агитационные листовки против режима КНДР.

"Никто не знает, как завершится наше возмездие и месть. Много политического мусора, посланного Южной Кореей, также было обнаружено во многих районах КНДР" , — сказала Ким Е Чжон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Северной Кореи на ее солдат на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении представителя Южной Кореи, считающего, что КНДР потребует у РФ ядерных технологий в обмен на своих солдат.



