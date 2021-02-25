Северная Корея оказалась в центре скандала с детским рабством

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Ольга Чародий
Эксперты обнаружили в стране огромное количество детей, занятых
в добыче угля, сообщает Reuters.
Северная Корея, фото - из открытых источников
Отчет наблюдателей говорит о том, что условия работы детей
были почти рабскими - пытки,
изнасилования, голод. Об этом сообщила Южнокорейская правозащитная группа,
которая обвинила правительство Северной Кореи в попустительстве в отношении
использования дешевого детского труда.
В
настоящее время действует запрет ООН на продажу Северной Кореей этого
энергоресурса.
Гражданский альянс за права человека в Северной Корее NKHR
опубликовал данные, указывающие на связь между эксплуатацией граждан Северной
Кореи и производством товаров на экспорт. В отчете “Экспорт кровавого угля из
Северной Кореи” говорится о незаконной схеме давления, которая заставляет людей в лагерях для
заключенных добывать уголь и другие товары для экспорта.
Руководство Северной Кореи не дает комментариев относительно ситуации.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы "облегчить стресс". По сообщениям агентства разведки Южной Кореи, Ким по-прежнему сохраняет "абсолютную власть", но передал различные области политики другим, в том числе и сестре, чтобы снизить уровень стресса. Женщина теперь будет руководить "общими делами государства". По сути Ким Ё Чжон является вторым, неофициальным лидером КНДР. Об этом свидетельствует то, что женщина принимала участие во встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, в марте 2014 года она сопровождала брата во время выборов в Верховное народное собрание — высший законодательный и представительский орган КНДР, сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году, а также стала первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул.
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