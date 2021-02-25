logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.02.2021

BTC/USD

50348.66

ETH/USD

1613.18

LTC/USD

181.41

НБУ 25.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия Северная Корея оказалась в центре скандала с детским рабством
commentss НОВОСТИ Все новости

Северная Корея оказалась в центре скандала с детским рабством

Узники сталкиваются с пытками, изнасилованиями, принудительным трудом, голодом и другими видами бесчеловечного обращения

сегодня, 04:17
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты обнаружили в стране огромное количество детей, занятых в добыче угля, сообщает Reuters.

Северная Корея оказалась в центре скандала с детским рабством

Северная Корея, фото - из открытых источников

Отчет наблюдателей говорит о том, что условия работы детей были почти рабскими -     пытки, изнасилования, голод. Об этом сообщила Южнокорейская правозащитная группа, которая обвинила правительство Северной Кореи в попустительстве в отношении использования дешевого детского труда. 

В настоящее время действует запрет ООН на продажу Северной Кореей этого энергоресурса.

Гражданский альянс за права человека в Северной Корее NKHR опубликовал данные, указывающие на связь между эксплуатацией граждан Северной Кореи и производством товаров на экспорт. В отчете “Экспорт кровавого угля из Северной Кореи” говорится о незаконной схеме давления,    которая заставляет людей в лагерях для заключенных добывать уголь и другие товары для экспорта.

Руководство Северной Кореи не дает комментариев относительно ситуации.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы "облегчить стресс". По сообщениям агентства разведки Южной Кореи, Ким по-прежнему сохраняет "абсолютную власть", но передал различные области политики другим, в том числе и сестре, чтобы снизить уровень стресса. Женщина теперь будет  руководить "общими делами государства". По сути Ким Ё Чжон является вторым, неофициальным лидером КНДР. Об этом свидетельствует то, что женщина  принимала участие во встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, в марте 2014 года она сопровождала брата во время выборов в Верховное народное собрание — высший законодательный и представительский орган КНДР, сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году, а также стала первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-rights/north-korea-enslaving-political-prisoners-to-fund-weapons-programme-south-korea-rights-group-idUSKBN2AO20P?il=0
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ