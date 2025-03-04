Северная Корея предупреждает об активизации действий: при чем здесь США

Влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во вторник предупредила об активизации действий против прибытия американского авианосца в Южную Корею, утверждая, что такой шаг США оправдывает усиление ядерных сил КНДР. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет корейское агентство Yonhap.

Сестра Ким Чен Ына

Ким Йо Чон выступила с осуждением, когда USS Carl Vinson, американский авианосец класса "Нимиц", прибыл на ключевую военно-морскую базу в юго-восточном городе Пусан в воскресенье, в рамках обязательств США обеспечить расширенное сдерживание северокорейских угроз.

Она сказала, что Соединенные Штаты разворачивают свои стратегические средства на Корейском полуострове на "постоянном" уровне, осуждая прибытие американского авианосца как выражение Вашингтоном своей "наиболее враждебной и конфронтационной воли" против Северной Кореи, сообщает Центральное агентство новостей Кореи (KCNA).

"Враждебная политика США в отношении КНДР, сопровождаемая действиями, является достаточным оправданием для того, чтобы КНДР на неопределенный срок укрепляла свои силы сдерживания ядерной войны", — сказала Ким в заявлении, обнародованном KCNA .

"КНДР также планирует тщательно изучить вариант усиления действий, угрожающих безопасности противника на стратегическом уровне", — предупредила Ким .

Она подчеркнула, что если США будут продолжать обновлять свои рекорды по проведению военных демонстраций против Северной Кореи, ее страна будет "естественно вынуждена обновить свои рекорды в осуществлении стратегического сдерживания".

Последнее прибытие USS Carl Vinson стало первым подобным визитом американского авианосца в Южную Корею по возвращении президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе. В последний раз атомное судно посещало Южную Корею в ноябре 2023 года.

Его последний визит также состоялся примерно через восемь месяцев после того, как авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в Пуссан в июне прошлого года для участия в первых многодоменных учениях Freedom Edge, проводившихся между Южной Кореей, США и Японией.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне возмущаются действиями северных корейцев в Курской области.