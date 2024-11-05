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Северная Корея сделала тревожное заявление в ООН

На заседании Совета Безопасности ООН КНДР рассказали о продолжении работы над созданием ядерного оружия.

сегодня, 12:05
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Автор:
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Slava Kot

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сон прямо заявил, что у Пхеньяна есть планы по созданию ядерного оружия для противостояния другим странам, в частности США. По его словам, КНДР не сделает изменений в этом направлении.

Северная Корея сделала тревожное заявление в ООН

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сон. Фото: UNTV/Reuters

Посол КНДР в ООН Ким Сон во время заседания Совета Безопасности был допрошен по поводу недавних запусков северокорейских ракет Hwasong-19. Дипломат из Северной Кореи отверг критику и заявил, что его страна и дальше будет развивать ядерные силы, поскольку видит угрозу от США.

"Сегодня ядерная угроза Соединенных Штатов против КНДР уже достигла критической точки с точки зрения ее масштаба и опасного уровня. Мы ускорим и не отступим от наращивания наших ядерных сил, которые могут противостоять какой-либо угрозе со стороны враждебных государств, обладающих ядерным оружием", — заявил Ким Сон.

По его словам, Северная Корея "ответственное государство, обладающее ядерным оружием" и подчеркнул, что Пхеньян "ни при каких обстоятельствах не будет изменять эту линию".

Заявление Кима прозвучало после того, как Япония сообщила о запуске Северной Кореей по меньшей мере семи баллистических ракет малой дальности упавших в водах находящихся под контролем Японии у восточного побережья страны. Запуски, предпринятые в преддверии выборов в США, Пхеньян охарактеризовал как ответ на недавние совместные военные учения США, Южной Кореи и Японии, включавшие участие стратегических бомбардировщиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию спросили у ООН о войсках КНДР на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о спутниковых снимках из Северной Кореи, вызывающих беспокойство.



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Источник: https://www.businessinsider.com/north-korea-tells-united-nations-accelerate-nuclear-weapons-program-2024-11
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