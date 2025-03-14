Северная Корея замаскировала секретную военную базу под любимую игру Трампа

Аналитики международного исследовательского центра обнаружили, что новое "поле для гольфа" недалеко от Пхеньяна на самом деле может быть замаскированной военной базой Северной Кореи. Обнаруженные бетонные площадки, широкие дороги и масштабные сооружения указывают на возможность размещения межконтинентальных баллистических ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Исследование Центра нераспространения имени Джеймса Мартина показало, что в лесистой долине в 35 км от Пхеньяна был недавно перестроен секретный объект. Бывшая зимняя резиденция Ким Чен Ына была снесена, а на ее месте появились дороги, новые постройки и поле для гольфа.

Аналитики исследовали изображение в ближнем инфракрасном диапазоне и обнаружили, что под тонким слоем травы скрыты бетонные основания, идеально подходящие для запуска ракет. Изменения на объекте стали заметны еще в июне прошлого года, когда были заложены бетонные площадки, а уже в ноябре трава прижилась и превратила территорию в обычное поле для гольфа.

Секретная ракетная база в Северной Корее, замаскированная под поле для гольфа

Эксперты обратили внимание на несколько важных деталей, указывающих на военное назначение объекта:

— Бетонные платформы – могут использоваться в качестве стартовых площадок для межконтинентальных ракет.

— Широкие дороги – достаточно просторны для маневрирования тягачей, перевозящих ракеты Hwasong-19.

— Четырехэтажное здание высотой 36 метров – аналитики предполагают, что его размеры позволяют размещать большие ракеты в вертикальном положении.

— Подземные сооружения – некоторые здания засыпаны землей, что может свидетельствовать об их использовании для хранения вооружений или укрытия пусковых установок.

Если предположения аналитиков подтвердятся, это будет значит, что Северная Корея создает новые стратегические угрозы, ведь будет способна запускать межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками. Ракета Hwasong-19 имеет дальность в 15 тыс. км. Таким образом, она может достичь территории США и большей части Европы.

Параллельно с этими событиями КНДР инициировала серию испытаний баллистических ракет, совершив запуск в сторону западного побережья страны. Это совпало с началом масштабных совместных военных учений США и Южной Кореи "Щит свободы", которые продлятся 11 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп тратит миллионы денег американских налогоплательщиков для игры в гольф. С 48 дней в должности президента Трамп играл в гольф 13.

Также "Комментарии" писали о том, что "самая опасная женщина в мире" угрожает США испытаниями оружия.