Ситуация на границе Индии и Пакистана накаляется: одна из стран привела в готовность боевую авиацию

Авиационные силы Индии находятся в состоянии повышенной боевой готовности на фоне напряженности в отношениях с Пакистаном. Правительство страны рассматривает возможные ответные действия.

Конфликт Индии и Пакистана (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Indian Express.

Как сообщает издание, главнокомандующий индийскими ВВС Амаром Прит Сингх встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время разговора он ознакомил главу правительства с уровнем боевой готовности военно-воздушных сил в контексте возможного ответа на атаку на туристов в Кашмире.

По информации источников Indian Express, в ходе этой встречи Сингх и премьер обсудили текущую ситуацию с безопасностью и возможные варианты реагирования, которые сейчас прорабатываются.

Кроме того, премьер-министр Индии провел совещание с командующим военно-морскими силами адмиралом Динешем Трипатхи. В ходе разговора речь шла о ситуации в северной части Аравийского моря.

Согласно данным собеседников, индийские ВМС готовы к реализации любого из запланированных сценариев сразу после получения соответствующих команд.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на границе Индии и Пакистана начались боевые столкновения . На границе Индии и Пакистана начались боевые столкновения. Первые выстрелы слышны в районе международной границы в Джамму. Об этом сообщает Clash Report. Ранее, днем 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам страны полную свободу действий в противостоянии с Пакистаном. Об этом сообщает The Times of India. Моди подчеркнул, что борьба с терроризмом является главным приоритетом Индии и государство будет действовать решительно против этой угрозы.