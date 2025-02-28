Снежная лавина в Индии: более 50 человек под завалами

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Slava Kot
Большая лавина сошла на национальное шоссе вблизи города Бадринатх-Дхам в индийском штате Уттаракханд. В ловушке под завалами снега оказались 57 человек. Инцидент произошел после обильного снегопада, который длился несколько дней в этом регионе.
Снежная лавина. Фото из открытых источников
Как сообщают индийские СМИ, после обнаружения инцидента со сходом лавины представители власти и Организация приграничных дорог быстро прибыли на место для начала организации спасательных работ. В местной полиции заявили, что под лавину попали рабочие, занимавшиеся строительством дороги для частного подрядчика.
По его словам, на место схода лавины были дополнительно отправлены четыре автомобиля скорой помощи, но из-за сильного снегопада спасателям трудно добраться до места инцидента. В настоящее время состояние других пострадавших неизвестно.
Также на место инцидента готовят при необходимости отправить вертолеты. В настоящее время в спасательной операции принимают участие 60-65 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии трое мужчин погибли из-за Google Maps.
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