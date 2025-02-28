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Главная Новости Мир Азия Снежная лавина в Индии: более 50 человек под завалами
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Снежная лавина в Индии: более 50 человек под завалами

Под большую лавину в Индии попали 57 человек. Пока 10 удалось спасти.

сегодня, 11:33
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Slava Kot

Большая лавина сошла на национальное шоссе вблизи города Бадринатх-Дхам в индийском штате Уттаракханд. В ловушке под завалами снега оказались 57 человек. Инцидент произошел после обильного снегопада, который длился несколько дней в этом регионе.

Снежная лавина в Индии: более 50 человек под завалами

Снежная лавина. Фото из открытых источников

Как сообщают индийские СМИ, после обнаружения инцидента со сходом лавины представители власти и Организация приграничных дорог быстро прибыли на место для начала организации спасательных работ. В местной полиции заявили, что под лавину попали рабочие, занимавшиеся строительством дороги для частного подрядчика.

"Большая лавина сошла в приграничном районе Мана, в котором 57 рабочих, занимавшихся строительством дорог, оказались в ловушке. Из этих рабочих 10 рабочих были спасены и отправлены в армейский лагерь близ Маны в критическом состоянии", — говорится в заявлении пресс-секретаря штаб-квартиры полиции.

По его словам, на место схода лавины были дополнительно отправлены четыре автомобиля скорой помощи, но из-за сильного снегопада спасателям трудно добраться до места инцидента. В настоящее время состояние других пострадавших неизвестно.

"Пострадавшая территория недоступна, нет мобильной или радиосвязи. Дорога в Хануманчатти заблокирована, и мы работаем над ее расчисткой. Наши команды прилагают все усилия, чтобы добраться до места", — пояснили в местной полиции.

Также на место инцидента готовят при необходимости отправить вертолеты. В настоящее время в спасательной операции принимают участие 60-65 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии трое мужчин погибли из-за Google Maps.



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Источник: https://www.hindustantimes.com/india-news/avalanche-hits-uttarakhands-chamoli-over-57-feared-trapped-in-snow-101740730756338.html
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