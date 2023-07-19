Союзник России не согласился признать Крым и Донбасс частью РФ

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян критикует Россию. Москва подвергла сомнению территориальную целостность Ирана. Как следствие, глава МИД Ирана поддержал территориальную целостность Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

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Во время пресс-конференции министр иностранных дел Ирана высказался в отношении Украины.

"Что касается Украины, мы верим территориальной сохранности каждой страны, включая Украину", — сказал Абдоллахиян.

По его словам, Украина должна стать главным приоритетом всех стран на основе международных прав и добавил, что Иран продолжает поддерживать идею политического диалога для завершения войны. Таким образом, союзник России не согласился признать Крым и Донбасс частью территорий РФ.

Неожиданные комментарии союзника России прозвучали после саммита России с Советом по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. В совместном заявлении Россия признала три острова, которые Иран считает своими, территорией ОАЭ. МИД Ирана вызвал посла РФ для разъяснений ситуации, однако ответ российского дипломата не удовлетворил иранское правительство.

"Мы не считаем их достаточно правдивыми и не принимаем повторение этой практики со стороны России или какой-либо другой страны", — сказал Амир Абдоллахиян.

Напомним, что Иран считается одним из самых крупных союзников России в войне против Украины. Москва покупает у Тегерана дроны-камикадзе, используемые для ударов по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия подвергла сомнению территориальную целостность своего союзника.

Также "Комментарии" писали об Украине и еще трех странах, которые подали в суд ООН на Иран.