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Союзник России объявил, что проведет совместные военные учения с США

Кавказская страна разочаровалась от партнерства с Россией и объявила о военных учениях из США.

сегодня, 11:44
Автор:
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Slava Kot
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Союзник России объявил, что проведет совместные военные учения с США

Армия Армении проведет военные учения из США. Фото из открытых источников

Россия является одним из крупнейших партнеров Армении, однако из-за невыполнения своих обязательств кавказская страна все больше пытается удалиться от Кремля. Теперь Армения объявила, что проведет совместные учения со страной НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Минобороны Армении.


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Премьер-министр Никол Пашинян критикует Кремль за бездействие из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном. Армения ожидала, что российская армия создаст зонтик безопасности для страны, однако оказалось, что Москва никак не помогает Еревану в военных действиях. Недавно Пашинян назвал зависимость страны в сфере безопасности от России стратегической ошибкой Армении.

Теперь страна начинает менять свое оборонное направление и объявила о совместных военных учениях из США.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 11-20 сентября в Армении на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады Министерства пройдут совместные армяно-американские военные учения "Арцив партнер-2023"", — говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

Целью обучения является повышение квалификации военных подразделений, улучшение армянских военных к плановым боевым действиям и обмен передовым опытом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения пригласила экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху.

Также "Комментарии" писали, что Владимира Путина в Армении может ждать ловушка. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия определяет дальнейшие шаги после ответа Армении.



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Источник: https://www.mil.am/ru/news/11774
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