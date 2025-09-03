Спецслужбы КНДР первыми в мире применили подход "зачистки" всех следов своего лидера, раньше такого на практике не было. Об этом пропагандистскому каналу SHOT заявил президент международной ассоциации "Альфа" Сергей Гончаров.

Спецслужбы диктатора вытерли ДНК следы с мест, где он сидел в Китае

По его словам, сотрудники делегации Ким Чен Ына уничтожили все следы его пребывания на переговорах в Китае, чтобы никакие элементы ДНК не оказались у противников Северной Кореи.

"Можно предположить: чтобы не смогли привязать к негативным обстоятельствам, которые негативно сказались бы на северокорейском лидере. Корейцы считают, что ничего нельзя оставлять, поскольку это может помешать будущему" , — сообщил собеседник российских пропагандистов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным разведки Южной Кореи, как сообщает DeepState, почти две тысячи военнослужащих КНДР уже погибли на войне в Украине. При этом КНДР может дополнительно направить в Россию еще около 6000 военных для участия в войне против Украины.

"С октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих и обычное оружие для поддержки военных усилий России" — пишет информационное агентство Yonhap Korea.

Также "Комментарии" писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности и дальше поддерживать Россию в войне против Украины, назвав это "братской обязанностью". Его заявление прозвучало во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае, что может свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил Путина за похвалу в адрес солдат участвовавших в боевых действиях на стороне России КНДР и намекнул на готовность предоставить дополнительные силы или ресурсы.