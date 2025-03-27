Спецслужбы Ким Чен Ына ходят от дома к дому и проверяют телевизоры

Власти Северной Кореи начали массовые проверки домов северокорейцев в приграничных регионах, чтобы выявить нелегальный доступ к иностранным телеканалам. Спецслужбы проверяют телевизоры на наличие заблокированных каналов, а нарушителей могут отправить в исправительно-трудовые лагеря или переселить в неизвестное место.

Ким Чен Ын усилил контроль над телевизорами в КНДР

Около 98% жителей Северной Кореи имеют телевизоры, однако доступны им только четыре официальных канала, ретранслирующих государственную пропаганду. При покупке телевизора граждане КНДР обязаны сообщать об этом властям, после чего агенты спецслужб приходят к ним домой, блокируют доступ к иностранным программам и наклеивают контрольную пломбу.

В последнее время в провинциях Рянган, расположенной на границе с Китаем и Южный Хванхе — на границе с Южной Кореей, участились случаи тайного пересмотра иностранных медиа. Из-за этого власти Северной Кореи усилили контроль. Сотрудники Министерства государственной безопасности проводят внезапные проверки, ходя от одного дома к другому, чтобы убедиться, что телевизоры заблокированы.

Как сообщает Daily NK, если инспекторы обнаруживают нарушения, то владельцев будет ждать суровое наказание.

"Люди опасаются, что если их поймают, их могут отправить в исправительно-трудовой лагерь или, что еще хуже, заставят переселиться в неизвестном месте", – рассказал Daily NK анонимный источник.

С 2020 года в Северной Корее действует закон о борьбе с "реакционным мнением и культурой", который наказывает за распространение южнокорейских фильмов, музыки и книг. За такие действия можно получить до 15 лет лагерей, а в особо серьезных случаях – смертный приговор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о суровом приговоре в Северной Корее, где дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента.

Также "Комментарии" писали, что в Северной Корее наказали подростков за прослушивание южнокорейской музыки и просмотре фотографий.