Спецслужбы Ким Чен Ына ходят от дома к дому и проверяют телевизоры

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Slava Kot
Власти Северной Кореи начали массовые проверки домов северокорейцев в приграничных регионах, чтобы выявить нелегальный доступ к иностранным телеканалам. Спецслужбы проверяют телевизоры на наличие заблокированных каналов, а нарушителей могут отправить в исправительно-трудовые лагеря или переселить в неизвестное место.
Ким Чен Ын усилил контроль над телевизорами в КНДР
Около 98% жителей Северной Кореи имеют телевизоры, однако доступны им только четыре официальных канала, ретранслирующих государственную пропаганду. При покупке телевизора граждане КНДР обязаны сообщать об этом властям, после чего агенты спецслужб приходят к ним домой, блокируют доступ к иностранным программам и наклеивают контрольную пломбу.
В последнее время в провинциях Рянган, расположенной на границе с Китаем и Южный Хванхе — на границе с Южной Кореей, участились случаи тайного пересмотра иностранных медиа. Из-за этого власти Северной Кореи усилили контроль. Сотрудники Министерства государственной безопасности проводят внезапные проверки, ходя от одного дома к другому, чтобы убедиться, что телевизоры заблокированы.
Как сообщает Daily NK, если инспекторы обнаруживают нарушения, то владельцев будет ждать суровое наказание.
С 2020 года в Северной Корее действует закон о борьбе с "реакционным мнением и культурой", который наказывает за распространение южнокорейских фильмов, музыки и книг. За такие действия можно получить до 15 лет лагерей, а в особо серьезных случаях – смертный приговор.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о суровом приговоре в Северной Корее, где дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента.
Также "Комментарии" писали, что в Северной Корее наказали подростков за прослушивание южнокорейской музыки и просмотре фотографий.
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