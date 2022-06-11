США призвали КНР воздержаться от агрессивных действий в регионе: о чем идет речь

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В субботу, 11 июня, Министр обороны США Ллойд Остин выступил с речью о заявлениях КНР, в то время как ранее на этой неделе в Сингапуре состоялась встреча Остина и представителя Китая. Об этом пишет CNN.



Остин призвал Китай воздержаться от принудительных, агрессивных и опасных действий, угрожающих стабильности в Азии, и сообщил, что США будут поддерживать партнеров, чтобы противостоять любому давлению.

"Страны Индо-Тихоокеанского региона не должны сталкиваться с политическим устрашением, экономическим принуждением или преследованиями. Действия КНР грозят подорвать безопасность, стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Остин.

Представитель США подчеркнул, что Штаты будут поддерживать статус-кво Тайваня, признают, что остров является частью Китая, но против претензий Пекина на демократический Тайвань.

"Мы стали свидетелями постоянного роста провокационной и дестабилизирующей военной активности вблизи Тайваня. Это включает в себя рекордное количество самолетов НОАК, летающих вблизи Тайваня за последние месяцы – и почти каждый день", – говорит министр.

Генерал-лейтенант Чжан Чжэньчжун, заместитель начальника Объединенного департамента штаба Центральной военной комиссии Китая, обвинил США в несоблюдении обещания не поддерживать "независимость Тайваня" и подтвердил давнюю позицию Китая, что готов начать войну, если Тайвань провозгласит независимость от КНР.

Остин в свою очередь подчеркнул, что США не хотят войны в регионе, однако у них есть другие претензии к КНР относительно расположения вооружения на искусственно созданных островах, незаконные действия китайцев в территориальных водах других индо-тихоокеанских стран. По мнению Остина, растущий военный потенциал и технологическое мастерство Индии могут стать стабилизирующей силой в регионе.

Как писал портал, власти Китая объявили, что готовы к войне с Тайванем, если тот захочет стать независимым.



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