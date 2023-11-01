Стало известно, что Ким Чен Ын получит от Путина за поставку оружия РФ

Власти Северной Кореи усилили военное сотрудничество с РФ и активно поставляют боеприпасы, используемые РФ во время войны в Украине. Как информирует Reuters , ссылаясь на представителей управления разведки Южной Кореи, за это РФ оказывает помощь КНДР по запуску шпионского спутника.

Ким Чен Ын и Путин (фото из открытых источников)

Как утверждают представители южнокорейской разведки, власти Северной Кореи отправили в РФ более 10 партий боеприпасов, в том числе более миллиона артиллерийских снарядов. Поставки производятся с помощью судов, курсирующих между северокорейским портом на восточном побережье и российскими портами, еще воздушным путем из Северной Кореи.

Сейчас Северная Корея завершает последнюю стадию подготовки к запуску шпионского спутника, и шансы на успех ее в третьей попытке высоки, из-за возможной помощи РФ.

"Северная Корея по-прежнему испытывает нехватку финансовых ресурсов и технических знаний в своей спутниковой программе и, похоже, еще не освоила технологию входа в атмосферу боеголовок межконтинентальных баллистических ракет", — утверждают авторы сообщения.

Ранее две попытки КНДР запустить свой первый разведывательный спутник в этом году закончились неудачей, потому что ступени ракет-носителей вышли из строя. После этого власти Северной Кореи обещали реализовать третью попытку в октябре, однако до сих пор не проявляли никаких признаков того, что собираются реализовать этот запуск.

"Северная Корея, судя по всему, получила техническую помощь от России и, скорее всего, проверяет двигатель и пусковой механизм ракеты-носителя", – информируют представители разведки.

Еще, в обмен на поддержку РФ вооружением, власти Северной Кореи намерены получить истребители и другие самолеты из РФ. Разведчики Южной Кореи еще сообщают, что в середине октября из Северной Кореи направлены в Россию делегаты, в основном они – эксперты по артиллерии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с броярской компанией WDG Promet, которая поставляет боеприпасы для Украины , стала жертвой мошенничества.