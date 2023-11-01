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Стало известно, что Ким Чен Ын получит от Путина за поставку оружия РФ

Россия может помочь КНДР осуществить запуск шпионского спутника

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Власти Северной Кореи усилили военное сотрудничество с РФ и активно поставляют боеприпасы, используемые РФ во время войны в Украине. Как информирует Reuters , ссылаясь на представителей управления разведки Южной Кореи, за это РФ оказывает помощь КНДР по запуску шпионского спутника.

Стало известно, что Ким Чен Ын получит от Путина за поставку оружия РФ

Ким Чен Ын и Путин (фото из открытых источников)

Как утверждают представители южнокорейской разведки, власти Северной Кореи отправили в РФ более 10 партий боеприпасов, в том числе более миллиона артиллерийских снарядов. Поставки производятся с помощью судов, курсирующих между северокорейским портом на восточном побережье и российскими портами, еще воздушным путем из Северной Кореи.


Сейчас Северная Корея завершает последнюю стадию подготовки к запуску шпионского спутника, и шансы на успех ее в третьей попытке высоки, из-за возможной помощи РФ.

"Северная Корея по-прежнему испытывает нехватку финансовых ресурсов и технических знаний в своей спутниковой программе и, похоже, еще не освоила технологию входа в атмосферу боеголовок межконтинентальных баллистических ракет", — утверждают авторы сообщения.

Ранее две попытки КНДР запустить свой первый разведывательный спутник в этом году закончились неудачей, потому что ступени ракет-носителей вышли из строя. После этого власти Северной Кореи обещали реализовать третью попытку в октябре, однако до сих пор не проявляли никаких признаков того, что собираются реализовать этот запуск.

"Северная Корея, судя по всему, получила техническую помощь от России и, скорее всего, проверяет двигатель и пусковой механизм ракеты-носителя", – информируют представители разведки.

Еще, в обмен на поддержку РФ вооружением, власти Северной Кореи намерены получить истребители и другие самолеты из РФ. Разведчики Южной Кореи еще сообщают, что в середине октября из Северной Кореи направлены в Россию делегаты, в основном они – эксперты по артиллерии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с броярской компанией WDG Promet, которая поставляет боеприпасы для Украины , стала жертвой мошенничества.



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