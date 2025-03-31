Стало известно, кто «поджег» Южную Корею и при чем здесь ритуал на могиле

Южнокорейская полиция в воскресенье сообщила, что открыла дело против мужчины, подозреваемого в вызвании самого масштабного лесного пожара в истории страны. Огонь унес жизни по меньшей мере 26 человек и уничтожил тысячи зданий, в том числе исторические храмы.

Пожар в Южной Корее

По данным правоохранителей, подозреваемый – мужчина в возрасте около 50 лет. Он мог повлечь за собой пожар в уезде Уйсон на юго-востоке страны. По словам полицейских, инцидент произошел 22 марта, когда этот мужчина проводил традиционный обряд-ритуал на семейной могиле, сообщил представитель провинциальной полиции Кенбук.

"Мы продолжаем проверять доказательства", — добавил он.

В Южной Корее букинг (регистрация подозреваемого) означает внесение лица в базу расследования, но это не всегда ведет к немедленному аресту или предъявлению обвинений.

Агентство Yonhap сообщает, что мужчина отрицает свою вину.

Известно, что в результате масштабного пожара выгорело около 48 000 гектаров леса, разрушены около 4 000 зданий, а десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. До минувшей пятницы пламя удалось в основном локализовать, однако в субботу спасатели продолжали тушить очаги возгорания.

Кроме пожара в Уйсоне, на прошлой неделе в разных регионах Южной Кореи вспыхнули другие возгорания, которые в общей сложности унесли жизни по меньшей мере 30 человек. Это вызвало призывы к реформам, направленным на более эффективное реагирование на подобные катастрофы, которые, по словам экспертов, становятся все более серьезными из-за изменений климата.

В воскресенье Лесная служба Южной Кореи сообщила о еще одном масштабном пожаре в южном регионе вблизи города Сунчхон. На место было направлено 23 пожарных машины, четыре вертолета и 123 спасателя.

Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.



