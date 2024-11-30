Starbucks предлагает взгляд на северокорейскую жизнь из нового кафе в Южной Корее

Новое кафе Starbucks Coffee Korea Co. на берегу реки в обсерватории в южнокорейском городе Гимпхо обещает поклонникам кофе возможность "посмотреть" на обычную сельскую жизнь в уезде Гепунг по ту сторону границы, говорится в событии от городских властей. Обсерватория, первоначально известная как Холм 154, имеет историческое значение как место, где две страны ожесточенно воевали во время Корейской войны 1950-53 годов. Об этом пишет Bloomberg.

Кафе Starbucks в экопарке Aegibong Peace в Гимпхо. Фото: Bloomberg

Округ на севере в основном состоит из домов и некоторых ферм, хотя как приграничный регион также может иметь военное присутствие. Берег реки в Северной Корее находится на расстоянии свыше мили (1,6 километра) от торговой точки Starbucks, а это означает, что посетителям могут понадобиться бинокли или дальнобойные объективы, чтобы увидеть происходящее в соседней стране.

Военная мощь Северной Кореи иногда демонстрируется из-за запусков ракет и других выпадов. Но жизнь обычных жителей Северной Кореи до сих пор окутана тайной и привлекает многих в королевство отшельников. Хотя Пхеньян открывает свои границы для общего туризма в декабре впервые после пандемии, такие туры строго контролируются и многим иностранным гражданам запрещено.

Кафе на 30 мест открывается в пятницу на башне-обсерватории экопарка мира Эгибонг, придавая любителям кофе панорамный вид на разделяющую две страны реку Джоганг, говорится в приглашении. Это часть планов города превратить Эгибонг в мировую туристическую достопримечательность, используя его историческое и стратегическое значение во время Корейской войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Ким Чен Ын заговорил о "самой разрушительной термоядерной войне": что известно

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын обвинил США в нагнетании напряженности и провокациях. Он отметил, что Корейский полуостров никогда не сталкивался с таким риском ядерной войны, как сейчас. Об этом сообщает Reuters.

"Никогда ранее противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", – говорится в заявлении. Подробности – по ссылке.