Столицу Таиланда официально переименуют: каким будет новое название

Власти Таиланда объявили об изменении официального названия столицы страны. Об этом пишет издание УНИАН.

Столицу Таиланда переименуют

Столицу Таиланда, Бангкок переименуют в Крунг Тхеп Маха Накхон. Отмечается, что новое официальное название вступит в силу только после одобрения специальным комитетом, отвечающим за проверку всех законопроектов.

В будущем для обозначения города можно будет использовать и название Бангкок, однако такое название будут заключать в скобки.

Для справки: полное имя города, которое было дано ему при основании является самым длинным географическим названием. Оно занесено в Книгу рекордов Гиннесса и состоит из 168 букв - Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит.

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