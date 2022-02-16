logo

BTC/USD

43472.07

ETH/USD

3060.26

LTC/USD

126.98

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Столицу Таиланда официально переименуют: каким будет новое название
commentss НОВОСТИ Все новости

Столицу Таиланда официально переименуют: каким будет новое название

В будущем старое название (Бангкок) можно будет использовать, заключая в скобки

сегодня, 16:32
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Власти Таиланда объявили об изменении официального названия столицы страны. Об этом пишет издание УНИАН. 

Столицу Таиланда официально переименуют: каким будет новое название

Столицу Таиланда переименуют

Столицу Таиланда, Бангкок переименуют в  Крунг Тхеп Маха Накхон. Отмечается, что новое официальное название вступит в силу только после одобрения специальным комитетом, отвечающим за проверку всех законопроектов.

В будущем для обозначения города можно будет использовать и название Бангкок, однако такое название будут заключать в скобки.

Для справки: полное имя города, которое было дано ему при основании является самым длинным географическим названием. Оно занесено в Книгу рекордов Гиннесса и состоит из 168 букв - Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разработан самый болезненный пакет санкций с 2014 года: Кулеба сделал заявление ко Дню единения. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что В РФ заявили о выводе войск из Крыма. Путин снова хитрит или и правда пошел на деэскалацию. Эксперты рассказали, почему верить в заявления Кремля о выводе войск из Крыма после учений — опасно и, почему об украинском Крыме стали все меньше говорить в мире. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что НАТО получил сигнал Украины о помощи – Киев готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям. Киев просит предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/stolicu-tailanda-bangkok-oficialno-pereimenuyut-novosti-mira-11706598.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!