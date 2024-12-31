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Суд в Южной Корее выдал орден на арест президента

Временно отстраненный президент Юн Сок Йоль может быть арестован

сегодня, 14:53
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Недилько Ксения

Суд в Сеуле утвердил ордер на арест Юн Сок Йоля, сообщает информационное агентство "Ренхап". Это первый случай в истории страны, когда ордер выдан на арест действующего главы государства.

Суд в Южной Корее выдал орден на арест президента

Президент Южной Кореи. Фото: Reuters

Согласно источникам издания, арест санкционирован по трем обвинениям: злоупотребление властью, неконституционная попытка введения военного положения и попытка мятежа. Ордер предусматривает задержание президента в течение 48 часов. Также суд разрешил провести обыск в его резиденции.

Юн Сок Йоль ранее трижды проигнорировал вызовы на допрос по этим делам. 14 декабря парламент Южной Кореи со второй попытки проголосовал за его отстранение.

3 декабря президент объявил военное положение, ссылаясь на необходимость борьбы с "внутренними сторонниками КНДР". Действовавший шесть часов указ запрещал деятельность партий, вводил цензуру и военно-полевые трибуналы с правом казни.

После массового недовольства граждан Юн Сок Йоль вынужден был отступить, а в отношении него начато расследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кремль серьезно помешан на войне и не только на войне с Украиной. Так русское командование подготовило подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", ссылаясь на секретные документы, всего планы ударов охватывают 160 объектов – атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.

В материале говорится, что документы взяты из 29 секретных российских военных файлов, преимущественно посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в период с 2008 по 2014 год, до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.



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