Суровое наказание в Северной Корее: сына секретаря банка поймали на пересмотре запрещенного контента

В Пхеньяне, столице Северной Кореи, открытый суд приговорил юношу к 15 годам каторжных работ по обвинению в распространении иностранного контента, импортированного из Китая. Случай стал резонансным, ведь осужденный сын секретаря партии одного из отделений Центрального банка Кореи.

В КНДР жестоко наказали подростка за прослушивание музыки. Фото из открытых источников

Инцидент произошел после того, как одноклассник молодого человека сообщил Министерству безопасности, что тот хранил и распространял среди одноклассников загруженные иностранные фильмы, сериалы и песни на USB-носителях и SD-картах.

"На собрании общественной борьбы этот парень пошатнул основы социалистической системы, распространяя капиталистические идеи и культуру. Проблема еще более сильна, поскольку файлы содержали песни, пропагандирующие роскошь вместе со смыслами, прославляющими капиталистическую культуру", — сообщает издание Daily NK, специализирующееся на новостях из Северной Кореи.

Хотя на момент ареста парень был несовершеннолетним, к моменту вынесения приговора он стал совершеннолетним. Это позволило суду вынести наказание не во время совершения "преступления", а на основе времени вынесения приговора. Для молодого человека применили максимально суровое наказание за этим преступлением – 15 лет каторжных работ.

Во время суда отец парня, партийный секретарь отделения Центрального банка Кореи, публично просил прощения, признав "провал воспитания" сына. По решению власти, он был уволен с должности, а вопрос о возможном выслании из Пхеньяна остается открытым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Северной Корее дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента.

Также "Комментарии" писали, что в Северной Корее жестоко наказали подростков за прослушивание южнокорейской музыки и просмотр фотографий.